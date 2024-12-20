Херсон – под массированным обстрелом россиян: есть много попаданий в многоэтажки

Утром оккупанты массированно ударили по Херсону. Есть пострадавшие среди гражданских.

Оккупанты продолжают совершать военные преступления против гражданских украинцев. Под утро 20 декабря они безжалостно расстреляли Херсон из артиллерии, передает 24 Канал со ссылкой на местные власти.

Смотрите также Россияне атаковали Херсон дронами: убили 67-летнего мужчину

Херсон под массированным ударом

Около 05:00 появилось сообщение о массированном обстреле Херсона из артиллерии.

Происходит массированный обстрел города Херсона! Находитесь в укрытиях! Не подходите к окнам и не выходите на улицу,

– написал в телеграмме глава Херсонской ГВА Роман Мрочко.

Председатель ОВА Александр Прокудин также предупредил: "Город под массированным обстрелом вражеской артиллерии!"

По состоянию на 05:47, по словам Мрочко, обстрел города продолжается.

Есть много попаданий в многоквартирные жилые дома.

Кроме того, известно о пострадавших гражданских. Так, в тяжелом состоянии доставлен в больницу 76-летний херсонец. Он получил минно-взрывную травму и обломочное ранение грудной клетки. Еще один мужчина 63 лет госпитализирован с контузией, минно-взрывной и закрытой черепно-мозговой травмой.

У еще одного 44-летнего мужчины взрывная травма и травматическая ампутация пальцев правой руки, сообщил глава ГВА Мрочко.

К слову, в начале декабря в ОВА заявили о намерении врааг повторно наступать на Херсон. Отмечалось, что противник уже собрал 300 катеров для форсирования Днепра.