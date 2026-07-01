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24 Канал Новости Украины Дроны массированно атакуют Киев: что известно о разрушениях и пострадавших
1 июля, 23:40
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Дроны массированно атакуют Киев: что известно о разрушениях и пострадавших

Анастасия Колесникова

Вечером 1 июля Россия начала массированную атаку на Киев. В столице раздается серия взрывов. Местные власти сообщают о последствиях вражеского обстрела.

Впервые в связи с угрозой массированного нападения в Киеве и области до 7 утра 2 июля будут закрыты АЗС сети WOG.

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Каковы последствия массированного обстрела Киева в ночь на 2 июля?

Первую тревогу для Киева объявили около 20:00. С того момента от Воздушных сил начали поступать все новые и новые сообщения о движении дронов на столицу с разных направлений.

 

23:51, 01 июля

В КГВА уточнили, что в Шевченковском районе в результате атаки произошло возгорание в отеле.

23:39, 01 июля

В Шевченковском районе горит крыша трехэтажного нежилого здания. На месте работают экстренные службы.

23:34, 01 июля

В КГГА обнародовали первые итоги атаки:

  • В Деснянском районе обломки БПЛА упали возле частного дома. Пожара не было.
  • В Шевченковском районе – по предварительным данным, на территорию нежилого здания.
     
23:18, 01 июля

В КГВА сообщили, что дроны движутся на Киев с нескольких направлений. Существует угроза атаки в несколько этапов.

21:43, 01 июля

Киевляне, в настоящее время на подступах к столице подразделения ПВО ведут огонь по вражеским целям. Об этом сообщил глава КГВА Тимур Ткаченко. 
 

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