Под Одессой в результате обстрела погибли двое сотрудников энергообъекта

Россия массированно атаковала Украину дронами, крылатыми ракетами и баллистикой. В Одесской области в результате вражеского удара есть раненые и погибшие.

В части Одессы пропал свет после взрывов, которые прогремели около 7:04. Вместе со светом в некоторых районах Одессы исчезли вода и отопление, передает 24 Канал со ссылкой на областную прокуратуру.

Смотрите также Сеть тронуло фото мужчины с младенцем на руках во время массированной атаки на Киев

Есть погибшие и раненые

Сложными и трагическими для нескольких украинских регионов оказались ночь и утро 17 ноября. Россия ударила по нашей стране 120 ракетами и 90 беспилотниками. Без жертв очередная атака врага не обошлась для Одесской области.

Утром россияне ударили по энергетической инфраструктуре области. Как следствие – погибли двое сотрудников энергообъекта.

Обратите внимание! В Укрэнерго назвали имена погибших в результате прямого удара по подстанции энергетиков. Это 41-летний Дмитрий Каминный и 44-летний Максим Шаргородский.

Также в Одесском районе повреждены частные дома, хозяйственные постройки и автомобили. Пострадал 17-летний парень, он с осколочными ранениями доставлен в больницу.

Последствия удара по Одесской области / Фото прокуратуры