Сбитие ракеты и "Шахеда": в Воздушных силах показали эпические кадры массированной атаки России

Ночью и утром 13 декабря Россия нанесла комбинированный удар по Украине. Главной целью врага стала энергетическая инфраструктура. Силы ПВО мужественно отражали российскую атаку.

Известно, что оккупанты запустили 94 ракеты различных типов и почти 200 дронов. 81 ракета и 80 вражеских БПЛА были уничтожены, передает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы.

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Отражение российской атаки

Воздушное нападение отражали зенитные ракетные войска, авиация, подразделения РЭБ, мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны Украины.

На видео, обнародованном военными, командир пулеметного отделения взвода охраны Галицко-Волынской радиотехнической бригады младший сержант Владимир Пшеничняк из переносного зенитно-ракетного комплекса "Игла" уничтожил российскую крылатую ракету. Сбитая ракета не нанесла ущерба объектам критической инфраструктуры.

Сбитие ракеты захватчиков из "Иглы": смотрите видео

Место падения и остатки снаряда обнаружены поисковой группой.

Также защитники показали работу подразделений противовоздушной обороны в полосе ответственности Воздушного командования "Восток". На кадрах видна успешная ликвидация "Шахеда".

Сбитие "Шахеда": смотрите видео

Боевая работа мобильных огневых групп 114-й бригады тактической авиации ВзК "Запад": смотрите видео