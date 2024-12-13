Сбитие ракеты и "Шахеда": в Воздушных силах показали эпические кадры массированной атаки России
Ночью и утром 13 декабря Россия нанесла комбинированный удар по Украине. Главной целью врага стала энергетическая инфраструктура. Силы ПВО мужественно отражали российскую атаку.
Известно, что оккупанты запустили 94 ракеты различных типов и почти 200 дронов. 81 ракета и 80 вражеских БПЛА были уничтожены, передает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы.
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Отражение российской атаки
Воздушное нападение отражали зенитные ракетные войска, авиация, подразделения РЭБ, мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны Украины.
На видео, обнародованном военными, командир пулеметного отделения взвода охраны Галицко-Волынской радиотехнической бригады младший сержант Владимир Пшеничняк из переносного зенитно-ракетного комплекса "Игла" уничтожил российскую крылатую ракету. Сбитая ракета не нанесла ущерба объектам критической инфраструктуры.
Сбитие ракеты захватчиков из "Иглы": смотрите видео
Место падения и остатки снаряда обнаружены поисковой группой.
Также защитники показали работу подразделений противовоздушной обороны в полосе ответственности Воздушного командования "Восток". На кадрах видна успешная ликвидация "Шахеда".
Сбитие "Шахеда": смотрите видео
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