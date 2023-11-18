Десятки "Шахедов", прилет по энергетике: все о массированной атаке 18 ноября

Россия совершила массированную атаку на Украину в ночь на 18 ноября, применив ударные беспилотники типа "Шахед". Несмотря на то, что большинство дронов удалось сбить, есть попадания. В частности, произошел прилет по объекту энергетики в Одессе.

Уничтожено 29 из 38 дронов

Ночная атака длилась 8 часов: с 20:00 вечера до 4:00 утра. Россияне атаковали в несколько волн группами, в разных регионах Украины, в зонах ответственности всех воздушных командований Воздушных Сил.

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Запустили дроны с северного и юго-восточного направлений – Курской области, Приморско-Ахтарска (Россия).

Как сообщили в Воздушных силах, всего были зафиксированы пуски 38 ударных беспилотников "Шахед", из которых уничтожить украинскому ПВО удалось 29.

Попадание по объекту энергетики

Во время атаки "Шахедов" в Одесском районе произошло попадание в объект энергетической инфраструктуры. В результате попадания повреждено админздание. На месте вспыхнул пожар, который уже потушили, сообщили в ОК "Юг".

Отмечают, что в результате атаки один сотрудник получил ранения, его госпитализировали.

Пожар в Запорожье

Во время атаки враг выпустил по Запорожью 8 беспилотников, 4 из них удалось уничтожить, сообщил глава Запорожской ОВА Юрий Малашко.

По его словам, в результате атаки произошел пожар на объектах инфраструктуры. Информации о пострадавших пока не было.

Секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев сообщил, что взрывной волной в нескольких жилых домах были повреждены окна. В то же время, он уточнил, что коммунальщики оперативно начали ликвидацию последствий и уже закрыли часть окон.

Ситуация в других областях: где сбиты цели

Силы и средства ПВО уничтожили все воздушные цели на подступах к Киеву. По предварительным данным местных властей, в городе без жертв и разрушений.

ОК "Юг" отчиталось, что силами противовоздушной обороны в зоне их ответственности уничтожены 8 дронов. В частности, 6 в небе Николаевской области и по одному на Херсонщине и Одесчине.

А в зоне ответственности ПК "Восток" во взаимодействии с подразделениями других составляющих Сил обороны Украины уничтожено 9 БПЛА "Шахед".

Во время атаки о взрывах сообщали жители Хмельницкой области. По состоянию на утро в Хмельницкой ОВА подтвердили, что в области работала ПВО.

"Ночью, во время воздушной тревоги, в области работали силы ПВО. Сообщений в соответствующие службы о пострадавших или повреждении инфраструктуры не поступало", – говорится в сообщении.

Мобильные группы Сил обороны также отразили атаку дронов по Черниговщине, об этом сообщили в ОК "Север". Отмечают, что в результате взрывов повреждены инфраструктурные здания. Обошлось без жертв.

В то же время данные о последствиях террористической атаки уточняются.