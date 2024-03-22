Удар по домам в Хмельницком: возросло количество жертв, из-под завалов спасли девушку
Ночью враг цинично нанес массированный ракетный удар по Украине. В частности, в Хмельницкой области были поражены инфраструктурные объекты, есть разрушения домов местных жителей.
К сожалению, сообщается, что количество жертв вследствие удара по Хмельницкой области возросло. На месте работают соответствующие службы, которые помогают местным преодолевать последствия атаки.
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Последствия атаки по Хмельницкому
Ночью 22 марта российские войска во время массированной атаки на различные регионы Украины нанесли удар и по Хмельницкой области. Городской глава Хмельницкого Александр Симчишин рассказал, что были попадания, а также жертвы.
Ужасное утро. Имеем повреждения объектов инфраструктуры. Повреждения жилых домов. Есть погибшие и пострадавшие среди гражданских,
– написал чиновник.
Сначала сообщалось об одном погибшем, однако впоследствии Александр Симчишин написал, что количество жертв возросло до двух. Также известно о, по меньшей мере, 7 раненых в Хмельницком. В полиции сообщили, что патрульные совместно с экстренными службами помогают людям, преодолевают последствия вражеских обстрелов.
Несмотря на работу сил ПВО ВСУ, российские террористы ударили по жилому массиву. Погибло 2 человека. Искренние соболезнования родным. Вечная Память погибшим. 5 человек ранены, 2 госпитализированы,
– отметил мэр города.
Последствия удара по домам в Хмельницком: смотрите видео
К счастью, из-под завалов частного дома удалось спасти 21-летнюю девушку. Она была полтора часа на связи по телефону. Пострадавшую госпитализировали, оказывается необходимая помощь. Момент спасения молодой девушки попал на видео.
Спасение девушки из-под завалов дома: смотрите видео
Что известно об атаке на Украину
- Россияне 22 марта нанесли самый массовый удар по украинской энергоструктуре за последнее время. Оккупанты применяли как дроны-камикадзе, так и ракеты – выпустили по Украине 90 ракет различных типов, 60 дронов. В частности, под ударом оказалась Днепровская ГЭС – там зафиксировали два прямых попадания. Ситуация на станции критическая, неизвестно, как дальше функционировать ГЭС.
- В результате удара были повреждены десятки энергообъектов в разных регионах Украины. Сотни тысяч украинцев из семи областей остались без света. Самая тяжелая ситуация в Харьковской, Одесской, Кировоградской, Днепропетровской областях.
- Также враг атаковал и дома гражданских украинцев. Так, в Запорожье зафиксировано попадания в частный сектор. Разрушено не менее 7 одноэтажных домов на правом берегу города. Известно о 10 раненых, однако на месте продолжаются спасательные работы – еще по крайней мере три человека считаются пропавшими без вести.