В Польше слышали взрыв и подняли военную авиацию во время атаки России на Украину

В ночь на 30 июля Россия нанесла массированный удар по Украине. Во время атаки Польша подняла истребители в воздух и привела средства противовоздушной обороны в состояние боевой готовности.

Об этом сообщает Оперативное командование Вооруженных сил Польши.

Польша готовилась к возможной угрозе

В воздушном пространстве Польши проводились операции военной авиации в связи с массированной атакой России на украинские города.

В командовании сообщили, что задействовали свои силы и средства, а именно подняли в воздух истребители и самолет дальнего радиолокационного наблюдения. Кроме того, перевели наземные системы ПВО и радиолокационной разведки в состояние повышенной готовности.

Эти действия носят превентивный характер и направлены на обеспечение безопасности и защиту воздушного пространства, в частности в районах, прилегающих к регионам, находящимся под угрозой,

– пояснили военные.

Тем временем в сети распространяется видео, на котором слышна воздушная тревога в польском Люблине. Пресс-секретарь воеводы Люблинского воеводства Марчин Бубич подтвердил WP, что Правительственный центр безопасности предупредил об угрозе ударов с воздуха. Поэтому тревога была объявлена около 3:50 (4:50 по киевскому времени). Отбой дали менее чем через 10 минут.

Воздушную тревогу услышали якобы в Польше: смотрите видео

По данным издания, сирены были слышны в большинстве населенных пунктов Люблинского воеводства, за исключением его северной части.

Система оповещения сработала бесперебойно и в соответствии с процедурами. После снятия угрозы жители услышали еще один сигнал, сообщавший об ее отмене,

– подтвердил эту информацию и мэр Красностава Даниэль Мицюла.

Кроме того, жители Тарнава-Колонии ночью услышали громкий взрыв, а на поле была обнаружена воронка диаметром 10 метров. Как сообщает Wiadomości, на месте происшествия работают спецслужбы и военные, но подробностей пока нет.

Службы работают на месте взрыва в Польше: смотрите видео

Напомним, что ночью российские войска наносили ракетные удары и запускали ударные дроны по различным регионам Украины. Последствия атаки фиксируются, в частности, в Киеве, Львове и на Полтавщине.

Во Львове продолжается спасательная операция, а в целом было повреждено более 20 жилых домов и учебных заведений. Известно о не менее 30 пострадавших.