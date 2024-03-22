Массированный обстрел ДнепроГЭСа: что говорят в ЕС об атаке россиян

В ЕС осудили очередной массированный обстрел России. Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что в течение двух лет Россия пыталась уничтожить энергетическую инфраструктуру в Украине, однако попытки были тщетными. Об этом она заявила в ответ на вопрос корреспондентки 24 Канала в Брюсселе.

Оккупанты беспощадно бьют по энергетике Украины. В Одессе есть серьезные повреждения, поэтому будут экстренные отключения света. В целом по стране пока не собираются вводить графики электроэнергии.

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ЕС стоит на стороне Украины, – Урсула фон дер Ляйен

Мы видели эти атаки на энергетическую инфраструктуру в Украине со стороны России. Ранее Россия пыталась сделать все, чтобы разрушить энергоснабжение в Украине, но ей это не удалось,

– сказала она.

По ее словам, с начала полномасштабной войны Евросоюз не только помог сохранить энергоснабжение в Украине, но и присоединил наше государство к европейской сети.

"Сегодня Украина является частью нашей энергетической сети. Сегодня Украина является частью нашего энергоснабжения. Украина является частью нашей платформы для закупки газа", – ответила фон дер Ляйен.

Россияне не ожидали, что Украине позволят использовать замороженные активы

Президент Евросовета Шарль Мишель отметил, что во время саммита европейские лидеры продемонстрировали единство и твердость в поддержке Киева. Он подчеркнул, что союзники остаются "абсолютно преданными поддержке Украины". В частности, Мишель приветствовал решение использовать доходы от замороженных активов на помощь Украине.

"И вчера вечером мы снова, видимо, застали Россию врасплох, действуя очень быстро, чтобы подтвердить нашу решимость усилить мобилизацию ресурсов, в том числе военных, в поддержку Украины", – сказал Шарль Мишель.

Удар по Днепровской ГЭС: последние новости

Силы обороны Юга акцентировали, что ДнепроГЭС стоит. Но россияне после жестокой ракетной атаки разгоняют еще и волны информационных атак. Они запускают ИПСО, чтобы украинцы запаниковали. В своих пабликах оккупанты пишут, мол, вся Украина теперь будет без света.

Момент удара по станции попал на видео. Его обнародовала платформа United24.

У российских ракет нет задержек, как у пакетов помощи Украине. "Шахеды" не являются нерешительными, в отличие от некоторых политиков,

– написали там.

Эта гидроэлектростанция действительно легендарная – ее дважды взрывали, а строительство, воспетое в советском кинематографе, было нелегким. И все же это сооружение, которое поражает своим величием и мощью. 24 Канал подготовил статью о непростой истории ДнепроГЭСа.