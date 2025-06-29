Очень тяжелая ночь, – Садовый рассказал детали атаки по Львову
- В ночь на 29 июня Львовская область подверглась массированной атаке, сначала беспилотниками, потом была угроза ракетных ударов.
- К счастью, во Львове нет погибших или раненых, а также повреждений гражданской инфраструктуры.
Ночью 29 июня российские оккупанты массированно атаковали Львовскую область. Для областного центра это была очень сложная ночь. Сначала летели беспилотники. Впоследствии была угроза ракетных ударов.
К счастью, во Львове нет погибших и раненых. Городской голова Львова Андрей Садовый рассказал 24 Каналу, что нет повреждений гражданской инфраструктуры.
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"Это была очень тяжелая ночь. Потому что большую часть ночи люди провели в укрытиях. Сначала дроны. Потом была угроза ракетных ударов. К счастью, никто не погиб, нет раненых. Также нет повреждений гражданской инфраструктуры", – сообщил мэр.
Напомним, в ночь на 29 июня враг ударил по Львовской области. После 01:00 в области была объявлена воздушная тревога. Львовскую область атаковали крылатые ракеты Х-101 с самолетов Ту-95МС, а также ударные дроны.
Взрывы и работу противовоздушной обороны слышали жители Львова, Дрогобыча и других городов Львовской области. К счастью, обошлось без жертв и пострадавших. Известно, что россияне били по критической инфраструктуре области.