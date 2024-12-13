На Закарпатье эвакуировали жителей сел из-за сбитой российской ракеты

Во время утренней атаки России на территорию Украины ПВО сбила ракету на Закарпатье. Жителей дома, который находится неподалеку от найденных обломков, пришлось эвакуировать.

Остатки российской ракеты обнаружили недалеко от Мукачево. Об этом 24 Канал сообщает со ссылкой на журналиста Виталия Глаголу.

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Где нашли обломки вражеской ракеты

В пятницу, 13 декабря, около 9 утра силы ПВО сбили на Закарпатье российскую ракету, вероятно Х-101. Вес боекомплекта достигал 400 кг. Ее обломки нашли в лесу между селами Павшино и Ключарки. На месте работали все ответственные службы. Информация о возможных разрушениях не поступала. Пострадавших на месте также не обнаружили.

Около Мукачево обнаружили остатки российской ракеты / фото Виталия Глаголы

Людей пришлось эвакуировать

Обнаруженные остатки ракеты могли сдетонировать. Из-за этой угрозы эвакуировали около 30 жителей домов в пределах 2 км. Около 13:40 специалисты удачно провели контролируемый подрыв боекомплекта.

Ситуация находится под контролем, взрывотехники завершили работы на месте происшествия,

– написал Виталий Глагола.

Всего во время этой ракетной атаки в Закарпатской области было уничтожено две ракеты. Одну из них бойцы 101-й отдельной бригады территориальной обороны Закарпатья сбили недалеко от города Мукачево. Другая ракета обезврежена в районе села Ключарки, сообщил глава Закарпатской ОВА Мирослав Билецкий.

Напомним, утром, 13 декабря, российские войска снова осуществили массированный ракетный обстрел Украины. Враги использовали для этого беспилотники и ракеты. В результате атаки произошло несколько пожаров и повреждены энергообъекты во Львовской, Тернопольской и Ивано-Франковской областях. Чиновники призвали международное сообщество отреагировать на массированный удар по энергетике Украины, подчеркивая, что это является очередным актом терроризма со стороны России.

Позже Россия цинично «оправдалась» за массированный обстрел Украины. По версии террористов, сегодняшняя атака была якобы ответом на удары ракетами ATACMS по военному аэродрому в Таганроге.

А со слов Дмитрия Пескова, Россия продолжает военные действия против Украины, поскольку Киев уклоняется от переговоров на продиктованных Москвой условиях.