Более 20 средств не достигли целей: Игнат объяснил, что произошло с российскими ракетами и дронами

Российская армия 13 января в очередной раз нанесла по Украине удары разными типами вооружения. В отчете Воздушные Силы сообщили о 8 сбитых ракетах – однако это лишь цели, по которым отработала ПВО.

Об этом в эфире телемарафона рассказал спикер Воздушных Сил Юрий Игнат. Он добавил, что общее количество ликвидированных ракет больше.

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Сколько ракет не достигли целей

В отчете Воздушные Силы отметили, что из 40 средств воздушного нападения удалось сбить 8. Однако более 20 объектов не достигли цели – кроме ликвидированных непосредственно средствами ПВО.

Что под этим понимается: это либо упали в поле, либо подрыв в воздухе, либо повлияли средства радиоэлектронной борьбы наших Сил обороны,

– отметил спикер.

То есть 8 ракет – это количество целей, по которым отработала воздушная оборона именно огневыми средствами. Российские ракеты не только получают противодействие от сил обороны, но и все хуже летают. Воздушные Силы видят, что ракеты становятся менее качественными и просто не достигают целей. Это касается и дронов-камикадзе.

Детали о российской атаке