Более 20 средств не достигли целей: Игнат объяснил, что произошло с российскими ракетами и дронами
Российская армия 13 января в очередной раз нанесла по Украине удары разными типами вооружения. В отчете Воздушные Силы сообщили о 8 сбитых ракетах – однако это лишь цели, по которым отработала ПВО.
Об этом в эфире телемарафона рассказал спикер Воздушных Сил Юрий Игнат. Он добавил, что общее количество ликвидированных ракет больше.
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Сколько ракет не достигли целей
В отчете Воздушные Силы отметили, что из 40 средств воздушного нападения удалось сбить 8. Однако более 20 объектов не достигли цели – кроме ликвидированных непосредственно средствами ПВО.
Что под этим понимается: это либо упали в поле, либо подрыв в воздухе, либо повлияли средства радиоэлектронной борьбы наших Сил обороны,
– отметил спикер.
То есть 8 ракет – это количество целей, по которым отработала воздушная оборона именно огневыми средствами. Российские ракеты не только получают противодействие от сил обороны, но и все хуже летают. Воздушные Силы видят, что ракеты становятся менее качественными и просто не достигают целей. Это касается и дронов-камикадзе.
Детали о российской атаке
- Российская армия 13 января применила против Украины 40 средств воздушного нападения. Силами и средствами Воздушных Сил во взаимодействии с ПВО Сил обороны уничтожено 7 крылатых ракет Х-101/х-555/Х-55 и еще 1 управляемая авиационная ракета Х-59.
- Враг запустил по Украине 7 зенитных управляемых ракет С-300/С-400, 3 ударных БПЛА "Шахед", 6 аэробалистических ракет Х-47М2 "Кинжал", до 12 крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55, 6 крылатых ракет Х-22, 2 управляемые авиационные ракеты Х-31П, 4 управляемые авиационные ракеты Х-59.
- Юрий Игнат подчеркнул, что речь идет не о массированной атаке – в таком случае используется большее количество вооружения. В этот раз атака была комбинированной, то есть с применением разного типа вооружения.
- Сообщается, что в Днепре есть попадание – информации о пострадавших не поступало. В ОВА уточняют, какой ущерб нанесла российская атака.