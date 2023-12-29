Настоящая террористическая акция: политтехнолог объяснил, как на мир повлияет массированная атака
Россия 29 декабря массированно ударила по Украине. Но оккупанты, вероятно, приняли для себя решение, что "лучше" накопить оружие и ударить один раз в месяц из всего, чем периодически запускать ракеты.
Такое мнение 24 Каналу выразил политтехнолог Борис Тизенгаузен, отметив, что в этот день в 2022-м году россияне также устроили массированную атаку по Украине. Отметим, что jб угрозе запусков ракет Воздушные силы ВСУ предупредили еще в 03:30.
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"Террористическая акция. Сам терроризм – это достижение своих целей путем устрашения мирного населения. Здесь это в чистом виде есть", – сказал политтехнолог.Оперативные детали вражеской атаки – в нашем телеграме.
Посол США в Украине обнародовала скриншот с уведомлениями о воздушных тревогах. Бриджит Бринк отметила, что Украина нуждается в финансировании уже сейчас. Все, чтобы продолжить борьбу за свободу в 2024-м году. Тизенгаузен добавил, что тем временем Владимир Путин, который говорил о том, что якобы Россия "готова к переговорам", массированной атакой нивелирует свои слова.
Наконец-то все снова видят это лицо маньяка, ведь создается впечатление, что некоторые европейские коллеги реально поверили в то, что он хочет "мира", хочет переговоров. Нет. Вот, как он действует,
– сказал политтехнолог.
Сейчас захватчики пробуют тактику, когда они бьют из всего, из чего только могут. Однако здесь для россиян есть и плохие новости. Они ведь не могут использовать крылатые ракеты типа "Калибр". Все потому, что врага фактически выставили из акватории Черного моря. И российские ракетоносители боятся заряжаться и выходить обстреливать Украину.
"Я не думаю, что это за вот этот "Новочеркасск", – добавил Тизенгаузен.
Отметим, что украинская авиация 26 декабря ударила по вражескому большому десантному кораблю "Новочеркасск". Прилетело во временно оккупированной Феодосии.
Чего они радуются? Ведь ни одна ракета Storm Shadow, ни один "Нептун", ни один БПЛА, которые летели на оккупированные территории, не убил, не попал в мирного жителя. Вот, в чем разница между нами,
– подчеркнул политтехнолог.
Поэтому россияне сейчас придумывают, куда они ударили. По версиям захватчиков, якобы "уничтожены" базы НАТО и системы ПВО.
Массированный обстрел Украины 29 декабря: главное
- Россияне начали массированную атаку вечером 28 декабря. Враг запустил "Шахеды". В Одессе обломки сбитого дрона повредили многоэтажку. Вспыхнул пожар. Также было громко в Хмельницкой и Львовской областях. Во Львове есть попадание в одно из предприятий.
- Впоследствии оккупанты запустили по территории Украины ракеты. В Киеве в нескольких районах упали обломки. Загорелись склады. Также в Святошинском районе вспыхнула многоэтажка. В результате атаки погибло 5 человек. Еще 30 пострадали.
- Во Львове есть попадание в жилой дом. В результате обстрела Львовщины погиб 1 человек. Также известно о 30 пострадавших. В Днепре ракеты попали в роддом и торговый центр. Погибли 5 человек. 28 человек получили ранения.
- В Харькове 22 ракетных удара. Повреждена гражданская инфраструктура. Известно об 1 погибшем. Еще 9 человек ранены. В Одессе ракеты ударили по жилых домах. Погибли 4 человека, 26 пострадали. Пострадала и Запорожская область. Сейчас есть информация о 7 погибших. Также есть раненые. Россияне ударили и по Конотопу. Повреждены многие дома. Три человека пострадали.
- Россия запустила по Украине 158 воздушных целей. ПВО сбили 27 "Шахедов" и 87 крылатых ракет.