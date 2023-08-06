Ракеты из Беларуси могли быть работой РЭБ: фронтовая сводка от Свитана

Почти каждый день на территории России или на временно оккупированных территориях Украины фиксируются точные атаки на военные объекты. Оккупанты бешенствуют, шантажируют зерновым соглашением, активизируют атаки по мирным городам Украины, однако это не дает и не даст желаемого результата.

В то же время в Вооруженных Силах Украины зафиксированы продвижения на восточном и южном фронтах. Их темпы и тактику для 24 Канала в ежедневной сводке проанализировал военный эксперт, полковник ВСУ в запасе, летчик-инструктор Роман Свитан.

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Массированная атака по Украине

С 5 на 6 августа состоялась очередная массированная атака страны-террориста по Украине. В частности, было уничтожено 27 дронов-камикадзе, 17 крылатых ракет "Калибр" и 13 ракет Х-101.

Целями преимущественно была Запорожская область в районе "Мотор Сичи" и Староконстантинов в Хмельницкой области.

Тогда в Воздушных силах сообщили, что ракеты летели из Беларуси. Напомним, что с ее территории не били по Украине около года. Полковник запаса предположил, что так могли работать системы РЭБ.

Россияне могли сделать это, чтобы спровоцировать ответный удар в сторону Беларуси.

Например, идущая со стороны Беларуси ракета, ей навстречу пойдет наша ракета ПВО, она пойдет на фальш-цель и в конце концов может зайти на белорусскую территорию. Там произойдет либо самоподрыв, самоликвидация, либо она упадет на территории Беларуси,

– заметил Свитан.

Этот подход был направлен на то, чтобы в конце концов втянуть Беларусь в войну.

В то же время аналитик убежден, что вряд ли атака была ответом на удары по российскому флоту. Ведь для нее необходима подготовка не менее полторы недели. Возможно, это было связано именно с атаками по Крыму, которые активно происходят уже несколько недель.

Полная фронтовая сводка от Романа Свитана: смотреть видео

Ситуация на Юге

Российские военкоры жалуются в своих пабликах, что недалеко от Антоновского моста Украина формирует ударные силы, а также ВСУ работают на западных островах.

Свитан объяснил, что от Кинбурнской косы до Васильевки работает украинская разведка. На этих плацдармах с правого берега силы обороны прикрывает артиллерия. К тому же, сверху артиллерия также прикрыта зенитно-ракетными комплексами. То есть, работает полный комплекс действий для развертывания большого плацдарма на Юге.

Есть готовность к форсированию Днепра,

– подчеркнул военный аналитик.

Бои на восточном фронте

На восточном фронте у Вооруженных Сил Украины зафиксировано продвижение в районе Угледара. Ранее украинская сторона потеряла там позиции, теперь восстановила их. Это пока не является общим движением, но подготовкой к дальнейшим активным действиям.

В районе Времеевского выступа продолжаются тяжелые бои. ВСУ продвигаются южнее Старомайорского с общим направлением на Старомлыновку. Это станет ключом к выходу на оперативное пространство, считает военный эксперт.

Общее направление пока похоже на направление поселка Ялта Мариупольского района. Такое продвижение разрежет сухопутный коридор оккупантов, к тому же так ВСУ не придется вступать в бои с большими гарнизонами городов Бердянска и Мариуполя.