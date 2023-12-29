Цели массированной атаки и успехи ВСУ на левобережье Херсонщины: фронтовая сводка от Свитана

Пока Украина точечно бьет по военным объектам россиян, страна-террористка пытается убить как можно больше гражданских украинцев в торговых центрах. Это ничего не меняет на линии фронта, но враг и не преследует такую цель.

О намерениях россиян в ракетных атаках и ситуацию на поле боя в ежедневной сводке для 24 Канала рассказал военный эксперт, лётчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан.

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Массированная атака по Украине

В ночь с 28 на 29 декабря Россия устроила массированную атаку по Украине. Некоторые называют ее самой масштабной с начала полномасштабного вторжения.

Мы уже несколько месяцев говорили, что массированная атака будет на Новый год. Потому что нужно под елку русской "широкой душе" положить мертвую корову соседа, потому что это россияне. Не важно, чтобы твоя корова жила, главное, чтобы соседская сдохла, это так они пытаются поднять боевой дух.

– иронически заметил Свитан.

Были запущены "Шахеды", ракеты разных типов, в том числе и баллистические. Россияне ничего не добились, ведь ПВО отработала на высоте. Однако зафиксировано несколько прилетов ракет Х-22. На Харьков было выпущено 20 ракет С-300.

Это совсем не повлияло на действия украинских защитников по линии фронта, это еще раз доказывает, что "россияне бешеные изверги", подчеркнул полковник запаса.

Он убежден, что такие действия прекратятся, только если Россия распадется на отдельные государства, для чего сейчас работают ВСУ и весь мир.

Тем временем оккупанты заявили, попавших в склад деталей к самолетам F-16. Напомним такие сообщения местные паблики пишут почти каждый день, будто уже все F-16 сосредоточены только в Украине.

Военный эксперт убежден, что такие действия россияне будут продолжать несколько дней до Нового года.

Украина могла увеличить дальность Storm Shadow

В то же время союзники Украины сообщили, что нашим инженером удалось вдвое увеличить дальность ракеты Storm Shadow, идущей на расстояние 250 километров. Говорят, что именно ими Украина ударила по десантному кораблю "Новочеркасск".

Свитан обьяснил, что дальность таких ракет увеличивается дополнительным объемом керосина. Сделать это можно с помощью уменьшения боевой части и увеличения количества кератина внутри или добавляются так называемые дополнительные баки, если правильно выбрана центровка ракеты, пояснил аналитик.

Успехи ВСУ на левобережье Херсона

В Херсонской области украинские силы обороны точно работают. Даже на прямой линии Владимир Путин заявил о небольших санитарных потерях среди окупантов. На самом деле, обнародованные видео возле села Крынки свидетельствует, что ситуация там чуть ли не такая, как у Авдеевского коксохима. Земля вся услана трупами россиян.

Свитан объяснил, что сейчас перед россиянами стоит задача вытеснить украинскую группировку с левобережья до реки Днепр. Это они пытаются сделать кроме потери. Оккупантов отправляют буквально в одну сторону.

Однако ВСУ точно работают там артиллерией по живой силе и авиации врага.

Плацдарм будет расширяться. Для россиян это место неудобное, ведь эта точка очень далека от российской территории. От Ростова до Крынок более 600 километров, невозможно доставить достаточное количество сил и средств для наступательных операций,

– подчеркнул военный аналитик.

Он рассказал, что там украинские защитники минусуют целые колонны врага. Во-первых, это уже простреленная местность, а во-вторых, высокоточное оружие НАТО работает точнее, чем российское.

В свою очередь после уничтожения достаточного количества окупантов для сил обороны Украины откроется дорога на Крым и Мелитополь. Для того чтобы двигаться в этих направлениях ВСУ потребуется огромное количество оружия и техники, которых, вероятно, еще нет, поэтому работают в режиме уничтожения как можно большего количества врага.