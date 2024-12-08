Враг не меняет тактику, – ЦПД о подготовке России к новым обстрелам Украины

Российская армия не изменила свою тактику по обстрелам Украины. Именно поэтому враг сейчас готовит ресурс для воплощения своих преступных планов.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение руководителя Центра противодействия дезинформации Андрея Коваленко в его телеграм-канале.

Интересно Была ли это репетиция перед ядерным ударом: Ходжес объяснил мотив атаки новой баллистической ракетой

Что сказали в ЦПД о подготовке России к обстрелам

По словам Коваленко, враг, к сожалению, не меняет тактику и подготовил ресурс к новым обстрелам Украины на аэродромах стратегической авиации.

Руководитель Центра противодействия дезинформации подчеркнул, что для того, чтобы прекратить это, необходимо реальное экономическое и военное давление на Москву.

Исключительно через силу, физическое уничтожение российских военных возможностей, или экономическое ограничение способности России проводить террористические удары,

– написал он.

К слову, последний раз враг массированно обстрелял Украину 28 ноября. Тогда оккупанты запустили 188 средств воздушного нападения, а наши защитники сбили 76 крылатых ракет, 3 управляемые ракеты и 35 БПЛА.

Под ударом в очередной раз оказались энергетические объекты нашего государства. В ряде регионов были прилеты.