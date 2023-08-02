Дроны и ракеты есть, проблема – с целями, – Ступак объяснил паузы россиян в массированных атаках
Россия делает паузы в массированных атаках по Украине. У врага есть разные виды ракет, "Шахеды". Причина таких пауз – отсутствие целей, ведь СБУ постоянно задерживают корректировщиков, которые предоставляют информацию оккупантам.
Такое мнение 24 Каналу озвучил бывший сотрудник СБУ и эксперт Украинского института будущего Иван Ступак. По его словам, россияне устраивают массированные атаки в разных регионах с разной интенсивностью.
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Россияне вербуют корректировщиков в соцсетях
Ступак отметил, что интенсивность атак в разных регионах меняется. Если в мае враг часто атаковал Киев, то в июле – Одессу. Захватчики скапливают оружие и обстреливают.
Частично можно объяснить их пробелы в обстрелах – это отсутствие целей. СБУ постоянно задерживает украинских граждан, которые корректируют ракеты для российских спецслужб. Представьте, россияне постреляли, а потом им нужно понять: попали они или нет. Поэтому им нужны люди,
– объяснил он.
Российские спецслужбы мониторят антиукраинские сообщества в соцсетях и ищут там людей, предлагают выполнять задачи.
Ступак о паузах в массированных атаках: смотрите видео
Атака дронами по Украине 2 августа: главное
- Глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер сообщил, что оккупанты направили ударные беспилотники на юг Одесской области. В результате атаки на объектах портовой и промышленной инфраструктуры региона возникли пожары, был поврежден элеватор.
- Оперативное командование "Юг" отметило, что Россия атаковала юг Одесской области беспилотниками Shahed-136, выпущенными из Азовского моря через Черное. К счастью, по предварительным данным, люди не пострадали.
- Взрывы в Киеве раздались ориентировочно в 2:54 2 августа. Мэр Виталий Кличко предупредил, что работает ПВО и призвал людей находиться в укрытиях из-за того, что в столицу еще двигалась группа вражеских беспилотников.
- Россия осуществила очередную массированную атаку "Шахедами". Группы дронов заходили в Киев одновременно по нескольким направлениям. ПВО обнаружило и уничтожило все воздушные цели – более 10 беспилотников. Обломки дронов упали в Соломенском, Голосеевском и Святошинском районах Киева. Люди не пострадали, повреждены только нежилые помещения и дорожные покрытия.
- В Сумской областной военной администрации сообщили, что украинские военные в небе над регионом уничтожили вражеский беспилотник.
- Утром 2 августа Воздушные силы ВСУ сообщили, что они в течение ночи сбили 23 вражеских дрона типа "Шахед". Большинство были уничтожены в Киевской и Одесской областях.