Появилась карта движения ракет и дронов во время массированной атаки на Украину
В пятницу, 13 декабря, Россия запустила по территории Украины больше 90 ракет и более 190 беспилотников. Воздушные цели двигались по территории Украины на Запад.
Приблизительное движение вражеских ракет и дронов показывает карта, которую опубликовали в сети. Об этом 24 Канал пишет со ссылкой на сообщение в социальных сетях.
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В каком направлении двигались вражеские ракеты
На карте видно, что различные типы российских ракет и беспилотники летели в направлении Запада Украины. Маршрут воздушных целей охватывал все регионы, кроме Волынской области.
Сколько ракет и дронов Россия запустила по Украине 13 декабря
Как сообщают в Воздушных силах ВСУ, за время комбинированная атака России по территории Украины враг запустил 94 ракеты и 193 БпЛА. Среди ракет, которыми российская пыталась ударить по Украине были:
- 4 "Кинжала", которые запустили с истребителей МиГ-31К в Тамбовской области
- 2 баллистические ракеты "Искандер-М", выпущенные из Брянской области и территории временно оккупированного Крыма
- 7 крылатых ракет "Искандер-К" двигались из Воронежской и Ростовской области
- авиационная ракета Х-59/Х-69 летела с временно оккупированной территории Луганской области
- 24 крылатых ракет "Калибр" враг запустил из акватории Черного моря
- 55 крылатых ракет Х-101, Х-55СМ выпустили по Украине со стратегических бомбардировщиков Ту-95МС с территории Волгоградской области
- Баллистическая ракета KN-23 летела из Брянской области
- - 55 крылатых ракет Х-101, Х-55СМ со стратегических бомбардировщиков Ту-95МС. Район пусков - Волгоградская область
- 193 ударные БпЛА типа "Shahed" и другие беспилотники Россия запускала из Курска, Приморско-Ахтарска, Орла, Брянска и Миллерово
Ракетно-дронный удар 13 декабря противник направил на объекты энергетики Украины. Силы ПВО уничтожили 81 ракету и 80 беспилотников врага. 105 БпЛА локально потеряны.
Напомним, в Воздушных силах зафиксировали уникальные кадры уничтожения российских воздушных целей.