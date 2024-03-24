В Ровненской и Хмельницкой областях отработала ПВО: в ОВА рассказали о деталях

Российская армия утром 24 марта нанесла удар по Украине скоростными целями. В результате были слышны взрывы в ряде областей, в частности в Ровенской и Хмельницкой.

Там по вражеским объектам с неба отработала противовоздушная оборона. До этого в этих областях объявляли воздушную тревогу.

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В Ровненской области взрывы были связаны с работой ПВО

Глава Ровненской областной военной администрации Александр Коваль рассказал, что во время утренней воздушной тревоги в области работали силы ПВО.

Было сбивание воздушной цели. Никаких повреждений и разрушений инфраструктуры зафиксировано не было,

– заявил чиновник.

Коваль также отметил, что в результате вражеской атаки по области люди не пострадали.

В Хмельницкой области также сбили вражеские цели

Первый заместитель начальника Хмельницкой областной военной администрации Сергей Тюрин в 10:27 сообщил, что во время утренней тревоги в пределах области были слышны звуки взрывов.

"Это работа сил и средств ПВО ВСУ", – написал он.

Тюрин также отметил, что ночью жители Хмельницкой области также могли слышать звуки взрывов. Это также работали наши силы ПВО. Чиновник поблагодарил ВСУ за проделанную работу по уничтожению вражеских целей в небе.

Россия массированно атаковала Украину ночью и утром

Российская армия вечером 23 марта и в ночь на 24 марта массированно атаковала Украину с неба. Этот обстрел включал использование беспилотных летательных аппаратов типа "Шахед" и крылатых ракет, запущенных с самолетов дальней авиации. В связи с этим во всех регионах Украины было объявлено предупреждение о воздушной тревоге.

В утреннем отчете Воздушные силы Вооруженных Сил Украины сообщили, что они успешно перехватили и сбили в целом 18 крылатых ракет и 25 ударных БПЛА, примененных врагом во время недавней атаки. Противник в целом запустил 29 крылатых ракет Х-101/Х-555 с 14 стратегических самолетов Ту-95МС, а также 28 беспилотников-камикадзе типа "Шахед".

Кроме того, одна из российских ракет, которая направлялась на Запад Украины залетела в воздушное пространство Польши. Эта ракета пробыла там около 39 секунд, после чего вернулась, чтобы нанести удар по западным украинским областям.