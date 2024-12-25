Спецпредставитель Трампа Келлог отреагировал на массированную атаку по Украине на Рождество
Специальный представитель Дональда Трампа по Украине Кит Келлог отреагировал на массированную атаку по нашей стране, которую осуществила Россия 25 декабря. Американский чиновник решительно осудил действия страны-агрессора.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение Кита Келлога в соцсети Х, ранее известной как твитер. В результате этой массированной российской атаки снова пострадала украинская энергетическая инфраструктура.
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Что написал Келлог о массированной атаке Украины на Рождество
В своей заметке спецпредставитель Трампа написал, что Рождество должно быть временем мира. Но на Украину жестоко напали именно в этот великий христианский праздник.
Наносить масштабные ракетные и беспилотные удары в день Рождества Господня – неправильно. Мир внимательно следит за действиями обеих сторон,
– отметил он.
Келлог также подчеркнул, что США как никогда настроены установить мир в регионе между Украиной и Россией.
Как реагировали в мире на вражеский массированный обстрел Украины
Глава МИД Великобритании Дэвид Лемми в соцсети Х также выложил сообщение, где осудил российскую атаку на Украину 25 декабря.
"Путин выбрал Рождество, чтобы нанести удар по мирным жителям Украины. Зеленский прав, это – не по-человечески", – отметил он.
Британский министр также подчеркнул, что мысли британцев с украинским народом, и они будут на стороне украинцев в этот день и каждый день.
Госпожа посол США в Украине Бриджит Бринк также отреагировала на массированный обстрел Украины.
Рождественский "подарок" от России для Украины: более 70 ракет и 100 беспилотников, направленных на украинские семьи, которые празднуют в своих домах, и энергетическую инфраструктуру, которая их согревает,
– написала она.
Кроме того, Бринк подчеркнула, что уже третью зиму Россия беспощадно обстреливает Украину во время праздников.