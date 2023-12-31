Россия продолжает массированно бить по Украине: что означает призыв Байдена к Конгрессу

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден, реагируя на самую масштабную с начала полномасштабного вторжения атаку, сказал, что цели Владимира Путина – неизменны. Российский диктатор и дальше хочет уничтожить Украину.

Следовательно, Конгрессу США следует поторопиться с принятием решение о военной поддержке для Украины. Общественный и политический деятель из США, депутат от округа Рок в штате Висконсин Юрий Рашкин рассказал 24 Каналу, что такие действия со стороны Байдена повлияют на американский политикум

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США реагируют только на кризис

В обращение 29 декабря Джо Байден призвал Конгресс США принять пакет пособий для Украины. По словам американского президента, без этого США на следующий год не сможет предоставлять необходимое оружие Киеву для защиты народа.

Его историю услышат и услышит его оппозиция. Это американская политика – необходимо создать кризис и его понимание. Когда Джон Кирби говорит, что денег у нас еще на два месяца – это не кризис, политики могут еще ничего не делать два месяца,

– отметил Юрий Рашкин.

По словам политического деятеля, это разрешение кризисов – проблема не только Вашингтона, но и в целом Соединенных Штатов. Если что-то не подпадает под кризис – это просто не будут решать. Именно поэтому Байден создает понимание кризисной ситуации, в которой находится Украина.

"Мне понравилось мнение бывший министр обороны при Трампе (Марк) Эспер, который сказал, что для Путина – это была ужасная неделя. И что она ужаснее, тем ужаснее он бьет по Украине. То есть дела у Путина идут плохо ", – заметил Рашкин.

Несмотря на то, что ранее западные СМИ писали о готовности Путина идти на переговоры – его действия этому противоречат. Поэтому мир все больше понимает, что российский диктатор может только лгать и отвлекать внимание от действительно важного.

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