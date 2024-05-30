Россияне наращивали усилия: в чем особенность ночного обстрела Украины

Россияне обстреляли Украину в ночь на 30 мая. ПВО удалось сбить 7 из 11 крылатых ракет и 32 шахеты. Оккупанты использовали комбинированную атаку и постепенно наращивали силы.

Военный эксперт, основатель БФ "Закроем небо Украины" рассказал 24 Каналу, что сначала россияне для атаки запустили шахеды, а затем применили ракеты из стратегической авиации. Украинское ПВО сбивает воздушные цели благодаря советским самолетам.

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Особенность атаки

По словам Романенко, россияне сначала запустили ударную группу шахедов, потом они наращивали усилия современными и точными ракетами Х-101 со стратегических самолетов Ту-95. Для того, чтобы это сбивать, Украине нужны зенитно-ракетные комплексы с противоракетными возможностями, а именно Patriot.

"Сейчас берем старые советские комплексы, добавляем старые американские ракеты и происходит масштабирование зенитного комплекса, который работает успешно по низковысотным целям. Благодаря этому есть расширенные возможности борьбы с шахедами", – объяснил военный эксперт.

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Пополнение боеприпасов для ПВО

. Те страны, которые имеют Patriot, кроме США, имеют единицы таких систем и вынуждены учитывать свои возможности с точки зрения собственной национальной безопасности.

Романенко рассказал, что украинское ПВО получило боеприпасы к зенитно-ракетным и зенитно-артиллерийским комплексам. Шахеты же являются низковысотными целями, их уничтожают системы Gepard, Skynex и зенитные пушки.

Для противодействия нужно добавить современные самолеты, которые у нас есть только в проектах. Пока старыми советскими самолетами все же мы сбиваем, – отметил военный эксперт.

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