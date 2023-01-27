Под Киевом сбили ракету с имитатором ядерной боевой части – Defense Express

Россия в четверг, 26 января, нанесла очередной массированный ракетный удар по Украине. На подлете к Киеву была сбита ракета Х-55 с имитатором ядерной боевой части.

Ракета Х-55 с имитатором ядерной боевой части была уничтожена с юго-восточного направления. Ее обломки найдены в районе Борисполя.

Узнайте больше Россия массированно атаковала Украину ракетами 26 января: все, что известно

Обломки ракеты нашли в районе Борисполя

Это уже как минимум четвертый случай, когда враг применил такой вид крылатой ракеты для отвлечения сил ПВО.

В первый раз о применении Х-55 с массогабаритным макетом ядерного заряда сообщалось еще 17 ноября 2022 года. Эту информацию 1 декабря подтвердили в Минобороны Украины.

В Минобороны сообщили, что Россия использует Х-55 с имитаторами именно с целью отвлечения сил ПВО.

Россия маскирует свои ракеты

Несколько источников Defense Express сообщают, что россияне начали маскировать свои ракеты Х-101. Оккупанты зачищают серийные номера на корпусе ракеты для того, чтобы невозможно было идентифицировать приблизительную дату изготовления.

Дело в том, что серийный номер содержит информацию о году, квартале, партии и порядковом номере ракеты в партии. Это позволяло оценить темпы и порядок использования этих ракет.

В то же время и без маскировки известно, что россияне начали применять Х-101, произведенные в последних кварталах 2022 года. Следовательно, маскировка ракет скорее может помешать только быстрой идентификации обломков.

Что известно о массированной атаке 26 января