Массированная ночная атака Украины: в Воздушных силах рассказали, были ли пуски ракет

28 мая российские захватчики атаковали Украину дронами-камикадзе. Однако в Воздушных силах заявили, что, возможно, были пуски ракет на передней линии фронта.

Об этом рассказал спикер Воздушных сил Юрий Игнат в эфире национального телемарафона, информирует 24 Канал. Он отметил, что в настоящее время вся информация уточняется.

Важно Летело больше всего дронов от начала вторжения: все о ночной атаке на Киев 28 мая

Запускали ли россияне ракеты во время ночной атаки

По словам Игната, информации о ракетах пока что нет. Возможно, были пуски на передней линии. Более уточненную информацию предоставит Генеральный штаб ВСУ.

Сейчас говорится об ударных дронах. Также есть информация о разведывательных дронах, это может быть "Орлан-10" и "Мерлин",

– отметил спикер Воздушных сил.

К тому же начальница объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк заявила, что сейчас уточняется вся информация.

"Но можно сказать, что в нашей зоне ответственности пуски ракет не наблюдались. И активность вражеской авиации была исключительно вдоль линии фронта еще в начале ночи, когда враг атаковал Бериславский район", – уточнила она.

Ночная атака 28 мая: все детали