Какова цель российского обстрела Украины во время саммита G20: Галлямов назвал причину
Массированная ракетная атака по Украине 15 ноября произошла прямо во время саммита G20 на острове Бали в Индонезии. Такое решение кажется странным, ведь на этой встрече мировых лидеров война России против Украины была топовой темой.
В Кремле не волновались из-за реакции мира
Однако в этом случае Кремль решил, что главное – это не реакция международного сообщества, хоть и понятно, что она будет резко негативной. Об этом 24 каналу рассказал российский политолог Аббас Галлямов.
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По его словам, важна для Москвы была собственная реакция на неудачу на Бали. Ведь совершенно очевидно, что Зеленский стал триумфатором на саммите, а Запад и мировое сообщество консолидированно выступило против России, в частности, даже Си Цзиньпин адресовал стране-агрессорке предупреждения.
В этой ситуации обескураженным "патриотам" в России очень важно было послать сигнал – "мы не сдаемся, мы сильные, плевать, что они там нам говорят, мы делаем свое дело",
– объяснил Галлямов.
Он подчеркнул, что массированный обстрел был организован именно для этого. То есть атака стала своеобразным дымовым занавесом, призванным прикрыть дипломатическое поражение.
Впрочем, решая одну проблему, Кремль одновременно создает другую – на противоположной части спектра в области международных отношений. По мнению политолога, это в очередной раз подтверждает, что запас оптимальных решений исчерпан и делать так, чтобы было только хорошо, а плохо не было, у Кремля уже не получается.
То есть даже если российское руководство делает что-то хорошее в одной части, обязательно будет оборотная темная сторона. В этом конкретном случае наряду с достоинствами на внутрироссийском фронте Москва получила ряд минусов на дипломатическом фронте.
Полный стрим с Аббасом Галлямовым: смотрите видео
Массированная ракетная атака Украины 15 ноября: что известно
- Во вторник россияне выпустили по территории Украины 96 крылатых ракет . Силам ПВО удалось сбить большинство из них, а именно 75 ракет типов Х-101, Х-555 и "Калибр". Кроме того, позже на Востоке сбили еще 2 управляемые авиационные ракеты.
- Эта ракетная атака стала самой массированной с начала войны России против Украины, превзойдя мощный удар 10 октября, когда на наши города запустили 84 ракеты.
- Взрывы гремели во многих регионах Украины – в Киевской, Львовской, Волынской, Ровенской, Хмельницкой, Житомирской, Днепропетровщине, Харьковской области.
- В основном оккупанты целились по энергетическим объектам – высоковольтным подстанциям и ТЭЦ. В результате ударов без электричества остались около 10 миллионов абонентов в разных областях Украины.
- Помимо объектов инфраструктуры в Киеве пострадали жилые дома в Печерском и Оболонском районах. Повреждения получили два дома, их жителям пришлось эвакуироваться. К сожалению, не обошлось без жертв – погибла пожилая женщина , а по меньшей мере три человека получили травмы.