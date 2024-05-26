Крылатые ракеты с Ту-95МС достигли воздушного пространства Украины: где есть угроза удара

Примерно в 23 часа 25 мая мониторинговые сообщества сообщили о взлете стратегических бомбардировщиков врага Ту-95мс и Ту-22м3. Воздушные силы подтвердили опасность в 23:54.

Поэтому очевидной стала вероятность массированной ракетной атаки этой ночью. По предварительным подсчетам, если вылет стратегической авиации врага боевой, крылатые ракеты Х-101 должны были бы оказаться в нашем небе в 03:30 – 05:30.

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Ракетная атака врага 26 мая: что происходит в Украине

03:54, 26 мая Ракеты на севере Житомирщины, курс западный, – ВС. 03:45, 26 мая Крылатые ракеты сейчас на севере Киевской области, курс западный, – ВС. 03:35, 26 мая Ракетная опасность для западных областей! – Воздушные силы.



Сейчас ракеты заходят через Киевскую, Черниговскую область. 03:30, 26 мая Крылатые ракеты залетели в воздушное пространство Украины! Позаботьтесь о безопасности! 02:31, 26 мая Зафиксированы вероятные пуски крылатых ракет стратегическими бомбардировщиками, – Воздушные силы. Речь идет о Ту-95, которые могут запускать Х-101. 01:01, 26 мая Как сообщают мониторинговые сообщества, Ту-22м3 были на передислокации и по состоянию на сегодня не угрожают Украине. А вот Ту-95МС движутся к пусковым рубежам. 00:01, 26 мая Воздушные силы сообщили, что зафиксирован вылет по меньшей мере 3 стратегических бомбардировщиков Ту-95МС с аэродрома "Оленья". Это носитель крылатых ракет Х-101/Х-555. А через несколько минут в ВС уточнили, что фиксировали вылет ориентировочно 5 бортов Ту-22м3 с того же аэродрома. Эти самолеты несут ракеты ракет Х-22/Х-32. Так что, этой ночью возможен массированный ракетный обстрел, если вылет российских самолетов боевой.

Заметим, что кроме ракет враг в ночь на 26 мая применил и ударные беспилотники. Среди прочего "Шахедами" атаковали Одесскую область (там отработали силы ПВО), Днепропетровскую, Херсонскую. На этот раз дроны-камикадзе залетали с южного направления.

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Примечательно, что несколько недель Украина не испытывала массированных ракетных атак (хотя только с начала 2024 года таких было уже 14). Предыдущая случилась 8 мая, тогда враг применил 76 средств воздушного нападения (55 ракет и 21 ударный БПЛА). 59 целей обезвредила ПВО.