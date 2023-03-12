Искали в Украине Patriot, – ОК "Юг" о тактике россиян во время последнего массированного удара

Российские военные нанесли массированный ракетный удар. Во время него враги испытывали украинскую ПВО. В частности, разыскивали Patriot, о которых сообщили накануне.

Об этом во время телемарафона рассказала спикер ОК "Юг" Наталья Гуменюк. Она объяснила специфику массированного ракетного удара 9 марта, передает 24 Канал. По словам спикера ведомства, оккупанты пытались найти системы Patriot.

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Украина ожидала ракетного удара

Мы понимали и ожидали накопления сил и средств, тщательно отслеживали действия врага и понимали, что готовятся волнообразные атаки. Но, напомню, мы все были готовы к тому, что они будут выискивать новую тактику действий, в том числе противодействия нашей ПВО,

– заметила она.

В чем заключалась суть этой волнообразной атаки? Наталья Гуменюк попыталась разложить по полкам эти "волны". Как все было:

сначала атаковали "Шахидами", обстреливая определенные объекты и отвлекая нашу ПВО;

удар различными типами ракет, которые уже использовались, в частности для поиска ПВО;

применение БПЛА для проверки результатов ударов и доразведки работы ПВО;

новая волна обстрелов, в том числе баллистическими ракетами.

Совершенно очевидно, что такую тактику враг использовал для того, чтобы хоть какие-нибудь победы себе приписать. И проверить нашу готовность на них реагировать. Немалую роль в этом сыграла предыдущая информация о том, что уже Украина оснащена системами типа Patriot. И они пытались убедиться, так ли это на самом деле,

– заметила она.

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