Россия готовит новую волну ракетных ударов по Украине: как уберечь свою жизнь

Российские оккупационные войска могут нанести ракетный удар в любое время, потому что имеют силы и средства. Последняя массированная ракетная атака по Украине произошла 23 ноября.

На днях военные эксперты анонсировали новую массированную ракетную атаку по Украине. Это произошло на фоне того, что россияне вывели в Черное море ракетоноситель.

К теме Жданов объяснил, какой запас ракет остался в России: цифры настораживают

Как прокомментировала ситуацию Гуменюк

Руководитель объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк отреагировала на приближение новой угрозы.

По ее словам, наличие ракетоносца в Черном море свидетельствует о том, что подготовка шла, и в пунктах базирования также есть ракетоносители, которые снаряжены и могут быть подключены к службе в течение нескольких часов.

Советы от ЦСК

Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности подготовил рекомендации для украинцев. Их соблюдение поможет спасти жизнь.

Как уберечь жизнь во время ракетной атаки / Фото SPRAVDI

Украинцев предупреждают о новых ракетных ударах

Глава президентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что на следующей неделе россияне снова могут нанести массированные ракетные удары по Украине. Он подчеркнул, что могут возникнуть новые блэкауты.

Президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении 27 ноября также заявил о предполагаемом ракетном ударе оккупантов. "Начинающаяся неделя может быть такой же сложной, как и уходящая", – сказал глава государства.

Михаил Подоляк подчеркнул, что действия россиян просто фашизмом, ведь удары по энергообъектам – это не только обесточивание городов и сел, но и прерванные операции, отмененный диализ, выключенные аппараты ИВЛ и тому подобное. Однако на поле боя это никоим образом не изменяет ситуацию.

Глава правительства Денис Шмигаль сообщил, что работу энергосистемы удалось стабилизировать по состоянию на конец недели. В то же время, премьер-министр отметил, что все еще сохраняется дефицит мощностей. 28 – 29 ноября Украина вернется к привычным графикам отключения света.

Жданов оценил ракетный потенциал россиян: смотрите видео