Повторные взрывы на Прикарпатье и в Винницкой области: работала ПВО
Россия утром 10 февраля нанесла очередной массированный ракетный удар по Украине. В результате в ряде областей сообщали о работе ПВО и взрывах.
Повторная работа ПВО
Однако поскольку страна-террорист осуществила не одну волну ракетных пусков, то повторную работу ПВО зафиксировали в Винницкой и Ивано-Франковской областях. Об этом, в частности, сообщали мониторинговые группы, пишет 24 Канал.
К теме Массированный удар по Украине 10 февраля: где слышны взрывы и работает ПВО
Как написала глава Ивано-Франковской ОВА Светлана Онищук, не имея преимущества на поле боя, Россия наносит ракетные удары по мирным городам и критической инфраструктуре. Поэтому до отбоя воздушной тревоги всегда необходимо оставаться в укрытиях.
Отметим, что около 12:00 в обеих областях объявили об отбое воздушной тревоги. Пока неизвестно, достигли ли в Ивано-Франковской и Винницкой областях российские ракеты своих целей.
Где еще слышали взрывы во время массированной ракетной атаки
Утром 10 февраля взрывы и работу ПВО зафиксировали в ряде областей. Речь, в частности, о:
- Киевской,
- Львовской,
- Винницкой,
- Ивано-Франковской,
- Хмельницкой,
- Днепропетровской,
- Николаевской,
- Херсонской,
- Одесской,
- Полтавской,
- Харьковской областях.
Интересно, что российские ракеты также были замечены в воздушном пространстве не только Украины. Как подтвердил Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, две российские ракеты пересекли границу Молдовы. А ориентировочно в 10:33 эти же ракеты пересекли воздушное пространство Румынии, которая является государством-членом НАТО.
Массированный обстрел 10 февраля: коротко
- О воздушной угрозе украинцев предупредили около 8:30 утра. Вскоре после этого начались взрывы.
- К сожалению, в результате атак страны-террориста есть попадания по объектам критической инфраструктуры, в частности, в Харькове.
- Также отметим, что за несколько часов до очередной массированной ракетной атаки Россия также обстреляла Запорожье, что стало самой массированной атакой на город за всю войну. Там всего за один час зафиксировали 17 прилетов.