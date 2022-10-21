Самая большая инфраструктурная атака в истории: кто готовил удары России по украинской энергетике

Россия массовыми атаками на энергетическую инфраструктуру Украины пытается добиться полного отключения электричества. При этом военным России помогают российские энергетики.

Об этом на брифинге сказал Александр Харченко, директор Центра исследований энергетики. Он подчеркнул, что обстрелы объектов критической инфраструктуры Украины несут гуманитарный аспект.

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Атаку на энергосистему Украины планировали российские энергетики

Это чисто гуманитарный аспект. Это абсолютно террористический акт. Он не направлен ни на какие военные цели. Это спланированный с помощью грамотных российских энергетиков террористический акт, цель которого выключить в Украине энергосистему,

– прокомментировал Харченко массовые атаки россиян.

По словам советника министра энергетики, россияне пытаются добиться полного отключения электричества в Украине. "Это абсолютно прозрачная ситуация и какая цель здесь понятно. Это чистый терроризм", – добавил он.

Эксперт сказал, что со времен Второй мировой – это самая большая инфраструктурная атака в истории человечества. Он отметил, что во время Второй мировой войны такой инфраструктуры нигде не было.

"Эта самая большая атака в истории человечества заставляет нас впервые в истории человечества понять, где край мощности. Пока мы его не нашли", – подчеркнул Александр Харченко и добавил, что в Украине пока есть резерв.

Россия атаковала энергетическую систему Украины: что известно

С 10 октября Россия начала массово атаковать объекты критической инфраструктуры Украины. Враг наносил ракетные удары и атаковал дронами подстанции в Киевской, Харьковской, Львовской, Винницкой и других регионах Украины.

Советник министра энергетики Украины Александр Харченко информировал, что российские оккупанты повредили почти 40% электростанций Украины.

19 октября в Офисе Президента предупредили украинцев о том, что 20 октября по всей Украине будет вводиться ограничение поставок электроэнергии. Аналогичные ограничения продлились и 21 октября.

Например, в Киеве и области утром 21 октября снова начались стабилизационные отключения света. 21 октября объявили, что отключение света возможно в Черниговской, Черкасской и Житомирской областях.



Что делать, если пропадет свет / Инфографика 24 канала

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