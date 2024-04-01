Участились комбинированные атаки: в Воздушных силах объяснили цель россиян
Последние дни враг постоянно устраивает ракетные обстрелы территории Украины. Он использует ракеты класса "Х", а также баллистику вместе с "Шахедами".
Представитель Воздушных сил ВСУ Илья Евлаш объяснил 24 Каналу, что россияне накапливали ракеты, в частности баллистические. Такие атаки ожидались осенью и зимой, ведь противник не скрывал своих планов якобы устроить в Украине блэкаут.
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ПВО имеют мощный прогресс
В то же время цель врага остается неизменной: дестабилизация ситуации в украинском обществе, полное уничтожение стратегической, критической инфраструктуры. Это он и делает.
Последние дни был ряд мощных комбинированных атак с использованием совершенно разных, иногда новых средств поражения. Мы видели УМПБ-30 – модифицированную ФАБ-250, которая поразила густонаселенный район Харьковщины. Также были "Цирконы", крылатые ракеты различных типов, "Шахеды" – в очень большом количестве,
– отметил он.
Однако наши силы ПВО в последнее время имеют мощный прогресс, и сейчас вместе с Силами обороны сбивают большой процент вражеских ракет и дронов.
В то же время для продолжения активной борьбы, перекрытия воздушного пространства, сохранения жизней мирных украинцев нужно больше оружия, которое, к сожалению, мы пока не производим на территории Украины. Речь идет, в частности, об установках Patriot и ракетах к ним.
Поэтому приходится применять различные средства и формы сбивания ракет, обнаружения их. Враг именно этими ракетами пытается обнаружить наши радиолокационные станции, радары, поскольку он использует во время атак (в частности 30 марта) самолеты Ту-95 с аэродрома "Энгельс" для пуска ракет Х-101 и Х-555,
– отметил Евлаш.
Также была зафиксирована вдоль границы с Украиной активность российских разведывательных самолетов, штурмовиков, истребителей Су-34, Су-35. Они "следят", откуда происходят пуски, где есть интенсивное излучение, которое фиксирует именно эти ракеты. Понятно, что противник будет пытаться это поразить.
Проводят работу над ошибками
Сейчас, 1 апреля, наблюдается непродолжительное затишье. В воздушном пространстве зафиксировано только 3 беспилотника. Также враг продолжает активно атаковать ФАБами, баллистикой типа С-300 прифронтовые зоны вдоль границы.
Россияне проводят работу над ошибками, анализируют информацию, изучают пути, откуда работает украинская система ПВО. Поэтому наша задача благодаря имеющимся силам и средствам умело маневрировать, оперировать, применять нестандартный подход. Мы уже его демонстрировали, когда устроили недавно "сушкопад". Конечно, это продуманная уникальная операция. Однако она очень эффективна, ведь позволяет уничтожить непосредственно носитель оружия – как Су-34,
– объяснил спикер Воздушных сил ВСУ.
Для российских летчиков эта ситуация очень тяжелая в психологическом плане. Они понимают всю опасность, в которую попадают, садясь за штурвал самолета, несущего оружие.
"К тому же россияне пытаются модифицировать ФАБы, чтобы компенсировать дефицит оружия и удешевить его. Однако, чем тяжелее оружие, тем ближе самолету – его носителю – придется подлетать к линии столкновения. Соответственно, тем больше шансов у пилотов стать мишенью для украинских сил. Поэтому все это очень сильно влияет на их психологическое состояние», – подчеркнул Илья Евлаш.
Больше о массированных атаках по Украине: коротко
- Враг 31 марта ударил баллистическими ракетами по территории Херсонской области. Его атаки направлены на уничтожение промышленной инфраструктуры Украины.
- Также в последний день марта россияне атаковали Львовскую область. В результате обстрела был обесточен один из населенных пунктов области. Кроме того, попадание произошло по газовому объекту.
- Под ударом находилась и Одесщина. Противник пытался обстрелять несколько подстанций НЭК "Укрэнерго". Это привело к тому, что ТЭЦ и более 170 тысяч потребителей краткосрочно отключались от общей энергосистемы. В области введены аварийные отключения.