Будут менять тактику, – Тизенгаузен предположил, продолжат ли россияне массированные атаки по Украине
Россияне 29 декабря и 2 января массово обстреляли Украину. Враг целенаправленно бил по гражданской инфраструктуре. В результате российской агрессии погибли и пострадали мирные украинцы.
Однако вряд ли это была последняя массированная атака россиян по Украине. Такое мнение 24 Каналу выразил политтехнолог Борис Тизенгаузен. Он отметил, что думал для подготовки к такому масштабному удару россиянам нужно больше времени.
Важно Будет кампания целенаправленных ударов: в Defence Express допустили цель российских обстрелов
Атаки будут продолжатьсяОперативные детали вражеской атаки в нашем телеграме.
Враг в течение 5 дней смог совершить две масштабные атаки, запустив по меньшей мере 500 ракет и дронов-камикадзе.
Будут продолжать. Будут менять цели и тактику,
– сказал Тизенгаузен.
К сожалению, у россиян есть ракеты, чтобы терроризировать мирные города Украины, поэтому не будем игнорировать сигналы воздушной тревоги и идем в укрытие.
Когда я выходил из укрытия со своей собакой, шли люди с детьми. Взрослые и дети с портфелями, в которых несли самые ценные вещи. У детей были такие взрослые выражения лица. Все понимают и ненавидят этих недолюдей (россиян – 24 Канал) еще больше,
– добавил политтехнолог.
Он подчеркнул, что такую нацию невозможно победить.Важно! В вечернем обращении 2 января президент Владимир Зеленский призвал не игнорировать тревогу.
Последние массированные атаки по Украине: коротко
- Российские захватчики 2 января нанесли массированный ракетный удар по Украине. Оккупанты выпустили 99 ракет разных типов, 72 из которых сбили Воздушные сиды ВСУ.
- В Киеве в результате российских обстрелов есть погибшие и пострадавшие, а также повреждены гражданская инфраструктура и жилые дома. Россияне также атаковали Харьков. От российских ракет погибла 91-летняя женщина и 62 человека получили ранения.
- Несколькими днями ранее, 29 декабря, Россия также массированно обстреляла Украину. Взрывы звучали в Киеве, Львове, Днепре, Харькове, Одессе, а также в Хмельницкой и Сумской областях. В результате российского террора многие погибли и пострадали.