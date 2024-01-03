Будут менять тактику, – Тизенгаузен предположил, продолжат ли россияне массированные атаки по Украине

Россияне 29 декабря и 2 января массово обстреляли Украину. Враг целенаправленно бил по гражданской инфраструктуре. В результате российской агрессии погибли и пострадали мирные украинцы.

Однако вряд ли это была последняя массированная атака россиян по Украине. Такое мнение 24 Каналу выразил политтехнолог Борис Тизенгаузен. Он отметил, что думал для подготовки к такому масштабному удару россиянам нужно больше времени.

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Атаки будут продолжаться

Враг в течение 5 дней смог совершить две масштабные атаки, запустив по меньшей мере 500 ракет и дронов-камикадзе.

Будут продолжать. Будут менять цели и тактику,

– сказал Тизенгаузен.

К сожалению, у россиян есть ракеты, чтобы терроризировать мирные города Украины, поэтому не будем игнорировать сигналы воздушной тревоги и идем в укрытие.

Когда я выходил из укрытия со своей собакой, шли люди с детьми. Взрослые и дети с портфелями, в которых несли самые ценные вещи. У детей были такие взрослые выражения лица. Все понимают и ненавидят этих недолюдей (россиян – 24 Канал) еще больше,

– добавил политтехнолог.

Он подчеркнул, что такую нацию невозможно победить.

Последние массированные атаки по Украине: коротко

Российские захватчики 2 января нанесли массированный ракетный удар по Украине. Оккупанты выпустили 99 ракет разных типов, 72 из которых сбили Воздушные сиды ВСУ.

В Киеве в результате российских обстрелов есть погибшие и пострадавшие, а также повреждены гражданская инфраструктура и жилые дома. Россияне также атаковали Харьков. От российских ракет погибла 91-летняя женщина и 62 человека получили ранения.

Несколькими днями ранее, 29 декабря, Россия также массированно обстреляла Украину. Взрывы звучали в Киеве, Львове, Днепре, Харькове, Одессе, а также в Хмельницкой и Сумской областях. В результате российского террора многие погибли и пострадали.

В вечернем обращении 2 января президент Владимир Зеленский призвал не игнорировать тревогу.