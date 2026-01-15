Россия готова к этому каждую ночь: эксперты раскрыли, какой может быть новая массированная атака

Россия продолжает наносить интенсивные удары по Украине зимой. Оккупанты усилили атаки модернизированными дронами и постоянно наращивают силы для новых атак. Таким образом враг пытается деморализовать украинское общество и давить на власть.

Специально для 24 Канала эксперты разобрали, что ожидает украинцев в ближайшее время. Они объяснили, как Украина может отражать новые российские атаки и какие еще шаги может сделать, чтобы гарантировать безопасное прохождение зимы.

Как враг готовится к новым ударам?

Эксперт по международной безопасности фонда "Демократические инициативы" им. Илька Кучерива Тарас Жовтенко рассказал, что сейчас Россия находится в ситуации, когда, несмотря на необходимость продолжать эскалацию в Украине, надо искать способы, как давить на политическое и военное руководство нашего государства. Кремль хочет заставить Киев согласиться на ультиматум Кремля.

Он объяснил, что для воплощения новых ударов враг использует разведывательные беспилотники. Они, в частности, недавно в течение суток кружили вокруг украинской столицы, чтобы выяснить, где стоят украинские средства противовоздушной обороны.

Надо понимать, что наши стационарные наземные комплексы перемещаются. Все потому, что они являются целями для российских ударов. Оккупанты, запуская разведывательные дроны, пытаются выяснить их расположение,

– сказал Жовтенко.

Он добавил, что для противодействия разведывательным дронам нам нужно иметь разведывательные данные в режиме реального времени. Помочь Украине с такой информацией могут партнеры, в частности США.

Россия готовится к ударам с помощью разведки: смотрите видео

Какую цель преследуют оккупанты?

Директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло, что украинцам нужно готовиться к продолжению российских массированных атак, думать о своей энергоэффективности. Важно также фильтровать информацию, чтобы не поддаваться на российскую пропаганду.

Он считает, что россияне имеют одну цель – чтобы граждане Украины выходили на улицы, перекрывали дороги с требованием, чтобы им дали свет.

Интересно! Главный консультант Национального института стратегических исследований Иван Ус заметил, что враг пользуется военной логикой, которая заключается в том, чтобы бить по объектам, без которых трудно жить, чтобы сломать волю людей к сопротивлению. Однако с украинцами так не работает – у нас возникает желание мести россиянам, а не желание сбросить свое правительство.

Однако неоткуда взять свет, когда разбита энергетическая инфраструктура. Между тем люди, которые работают в этой сфере, делают все от них зависящее, чтобы исправить ситуацию.

С помощью ударов оккупанты стремятся добиться того, чтобы происходили протесты, была неспокойная ситуация, нестабильность. А также создать тяжелые условия жизни для граждан Украины, именно для этого они и осуществляют массированные обстрелы,

– подчеркнул Жмайло.

Во время атаки 13 января Украина имела проблемы по сбиванию баллистических целей: из 18 было уничтожено 2. По мнению директора Украинского центра, это связано с тем, что ракеты совершенствуют китайские специалисты, оружие усиливают китайскими технологиями.

Украинские силы могут сбивать баллистику и аэробаллистику россиян только двумя системами. Это SAMP/T, а также Patriot – ракетами PAC-3. Однако чтобы сбить баллистическую цель, нужно на нее потратить как минимум 2 – 3 ракеты. У нас таких возможностей пока нет.

По "Шахедам", их враг производит не менее 170 единиц в сутки. Он их накапливал на зимний период, на критическое понижение температур. А на конец 2025 года россияне имели планы нарастить свои мощности производства до 190 дронов в сутки.

Поэтому ситуация сейчас очень тяжелая. Специалисты пытаются восстановить энергоснабжение, но, к сожалению, атаки будут продолжаться. Поэтому важно думать о своей энергоэффективности и понимать, что только в единстве сможем выстоять.

Россияне планируют давить на украинцев: смотрите видео

Насколько участятся российские атаки и какие города под угрозой?

Военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан считает, что россияне, очевидно, не отходят от своей цели по вымышленной "денацификации" Украины, чтобы свергнуть государственность Украины.

Один из механизмов, которые использует враг, – это уничтожение системы обеспечения. Поэтому оккупанты давят на население.

"Россияне будут бить по центрам проживания гражданского населения. Это не только Киев, а все областные центры, где высокая концентрация населения. Россияне добиваются блэкаута, чтобы показать, что украинская власть не может справиться с задачами", – сказал он.

По его словам, сейчас вопрос выживания лег на плечи местных властей и каждого сознательного украинца. Важно осознать, что российские атаки являются плановыми, а не быстрыми решениями.

Исходя из времени подготовки к новым атакам, россияне готовы атаковать чуть ли не каждую ночь. Активизация российской разведки и спецслужб об этом свидетельствуют. Россия входит в затяжной режим выполнения боевой задачи по полному блэкауту,

– отметил военный эксперт.

В то же время маловероятно, что врагу удастся дойти до своей цели. Свитан объяснил, что сейчас мы уже 4 зиму подряд держим свою энергосистему, поэтому такие вызовы не являются чем-то новым для украинцев. Даже несмотря на масштабные российские удары, нам удастся пережить зиму.

Он отметил, что хорошим решением для помощи украинцам является присоединение к мощным генераторам целых жилых домов, над чем уже работают ГСЧС в Киеве. Кроме того, важно просить генераторы и батареи у партнеров Украины, а также наносить зеркальные ответные удары по территории России, в частности баллистикой по Москве.

Готова ли Украина сбивать модернизированные дроны, которыми теперь атакует Россия?

Недавно оккупанты атаковали Киев дронами с реактивным двигателем. Свитан объяснил, что такие дроны опасны из-за скорости.

Справка. БпЛА с реактивным двигателем могут развивать скорость более 500 километров в час и на радарах отображаются подобно крылатой ракете. Во время полета такой дрон издает свист турбины. В то же время "классический" Shahed-136 имеет скорость лишь около 150 – 190 километров в час, его можно узнать по характерному громкому звуку двигателя.

Однако для украинской ПВО они не являются сложной целью из-за одного недостатка – реактивные БпЛА оставляют тепловой след, что делает их заметными для противовоздушной обороны. Поэтому Россия их использует, но не массово.

Мы их хорошо сбиваем, имеем чем. Происходят поставки зенитно-ракетных комплексов малой дальности с тепловыми головками самонаведения. Великобритания передала Украине более 10 современных комплексов Raven со своими ракетами и еще несколько с украинскими ракетами Р-73,

– подчеркнул он.

Если правильно выставить систему ПВО, такие беспилотники будут даже приоритетными для уничтожения по сравнению с дронами с двигателем внутреннего сгорания.

Об угрозе для городов и возможности украинской ПВО: смотрите видео

