Зеленский на фоне угроз Путина сделал важное заявление и обратился к украинцам с призывом

В случае объявления воздушных тревог и ракетных угроз необходимо немедленно направляться в укрытие. Это твердое правило, которое не зависит от угроз России, особенно сейчас, когда враг пытается посеять страх.

Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский на фоне громких заявлений Кремля. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на его вечернее обращение к украинцам в телеграмме.

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Что заявил Зеленский украинцам

Россия не оставляет попыток атаковать мирные украинские города, атаки с помощью дронов и ракет продолжаются даже в течение дня. Поэтому украинский лидер призвал граждан сохранять спокойствие, и одновременно не игнорировать угрозу вражеского удара в случае объявления опасности.

Для всех наших людей: когда есть воздушные тревоги и ракетные угрозы, надо идти в укрытие. Это твердое правило – правило, которое не зависит от тех или иных заявлений из России. Сейчас может быть еще больше российских попыток сеять страх и уныние в Украине,

– подчеркнул Зеленский.

По его словам, нам всем необходима устойчивость, чтобы это пройти, а также нужно единство со всеми партнерами. По мнению главы государства, Путин сейчас делает то, что и всегда: запугивает, раскалывает, пытается отдельно каждого сломать или пошатнуть, поскольку "больше ничего не умеет".

"Он проигрывает, когда остается наедине. И он должен проиграть сейчас. Во всем. И это будет безопасным для всех. Я благодарю всех, кто помогает", – резюмировал Владимир Зеленский.

К слову, напомним, что в результате сегодняшней российской атаки была повреждена энергетическая инфраструктура Украины, что привело к аварийным отключениям электроэнергии во многих областях и городах. ПВО удалось сбить 76 крылатых ракет, 3 управляемые авиационные ракеты и 35 ударных БпЛА.