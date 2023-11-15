Россия накапливает ракеты для обстрелов: военный эксперт оценил запасы врага

Российские оккупанты не отказываются от намерений атаковать Украину. Есть информация, что россияне накапливают ракеты.

Враг может накапливать ракеты для массированных обстрелов Украины. Такое мнение 24 Каналу озвучил военный эксперт Юрий Фёдоров.

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"То, что может принести наибольший вред – это ракеты. Сколько сейчас у России ракет накоплено? Есть информация, что россияне накапливают ракеты. В последнее время обстрелы ракетами были сравнительно невелики. Это значит, что накапливают их для массированных ударов", – сказал он.

Недостаточно сил и средств

Юрий Федоров предположил, что может говориться о тысяче вражеских ракет. В среднем такая ракета имеет примерно полтонны взрывчатки. Поэтому говорится о примерно 500 тоннах взрывчатки.

На мой взгляд, даже такие цифры показывают, что недостаточно сил и средств у россиян, чтобы полностью выполнить те задачи, которые им сегодня ставит Владимир Путин. Просто не хватает,

– считает военный эксперт.

Также оккупанты применяют для атак по Украине "Шахеды" и другие беспилотники. Силы обороны в среднем уничтожают 60 – 70% таких вражеских целей. У врага недостаточно дронов для выполнения своих целей в нашем государстве.

Федоров о запасах врага: смотрите видео

Какие средства есть у России: главное