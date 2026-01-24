В этом слабость россиян, – Братчук объяснил тактику обстрелов Украины

Российские оккупанты не имеют больших успехов на поле боя, поэтому делают жизнь в городах невыносимой. Враг постоянно атакует критическую инфраструктуру, гражданские объекты.

Спикер Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук отметил 24 Каналу, что таким образом захватчики показывают свою слабость. Однако украинцев невозможно ничем запугать.

Какова стратегия врага?

Сергей Братчук рассказал, что запугать украинцев невозможно. Ведь враг уже бил по Украине "Цирконом", "Кинжалом" и другими видами оружия. Россия постоянно осуществляет массированные атаки. Кроме того, вряд ли можно запугать этим и западных партнеров Украины.

Россияне хотят придерживаться своей стратегии, особенно когда происходят коммуникации на геополитическом уровне. Они считают, что таким образом только будут усиливать свои позиции.

Но в этом их слабость проявляется. На мой взгляд, несмотря на чрезвычайно сложную ситуацию по всему фронту, запугать нас просто невозможно. У них нет стратегических успехов на поле боя. "Будем убивать людей, делать города непригодными к проживанию". Это прописано в концепции ведения войны России,

– сказал спикер.

Что известно о массированной атаке 24 января?