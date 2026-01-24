Речник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук зауважив 24 Каналу, що у такий спосіб загарбники показують свою слабкість. Однак українців неможливо нічим залякати.

Читайте також Росіяни атакують Україну дронами й балістикою, у Києві – тривога: які наслідки та де є загроза

Яка стратегія ворога?

Сергій Братчук розповів, що залякати українців неможливо. Адже ворог вже бив по Україні "Цирконом", "Кинджалом" та іншими видами зброї. Росія постійно здійснює масовані атаки. Крім того, навряд чи можна залякати цим і західних партнерів України.

Росіяни хочуть дотримуватись своєї стратегії, особливо коли відбуваються комунікації на геополітичному рівні. Вони вважають, що у такий спосіб лише будуть підсилювати свої позиції.

Але в цьому їхня слабкість проявляється. На мій погляд, попри надзвичайно складну ситуацію по всьому фронту, залякати нас просто неможливо. У них немає стратегічних успіхів на полі бою. "Будемо вбивати людей, робити міста непридатними до проживання". Це прописано у концепції ведення війни Росії,

– сказав речник.

Що відомо про масовану атаку 24 січня?