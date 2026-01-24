Спикер Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук отметил 24 Каналу, что таким образом захватчики показывают свою слабость. Однако украинцев невозможно ничем запугать.
Читайте также Россияне атакуют Украину дронами и баллистикой, в Киеве – тревога: какие последствия и где есть угроза
Какова стратегия врага?
Сергей Братчук рассказал, что запугать украинцев невозможно. Ведь враг уже бил по Украине "Цирконом", "Кинжалом" и другими видами оружия. Россия постоянно осуществляет массированные атаки. Кроме того, вряд ли можно запугать этим и западных партнеров Украины.
Россияне хотят придерживаться своей стратегии, особенно когда происходят коммуникации на геополитическом уровне. Они считают, что таким образом только будут усиливать свои позиции.
Но в этом их слабость проявляется. На мой взгляд, несмотря на чрезвычайно сложную ситуацию по всему фронту, запугать нас просто невозможно. У них нет стратегических успехов на поле боя. "Будем убивать людей, делать города непригодными к проживанию". Это прописано в концепции ведения войны России,
– сказал спикер.
Что известно о массированной атаке 24 января?
Ночью 24 января Россия осуществила массированную атаку против Украины и запустила более 375 дронов и 21 ракету. Под ударами оккупантов оказались Киев и область, Сумщина, Харьковщина, Черниговщина.
В частности, Россия впервые за долгое время ударила по Киеву противокорабельными ракетами Х-22. Известно, что противовоздушная оборона ликвидировала 9 из 12 целей.
Массированная атака вызвала проблемы с отоплением и водой. В Киеве з-за массированного удара противника и повреждения критической инфраструктуры по состоянию на утро почти 6000 домов остались без отопления. Проблемы с водоснабжением есть на левом берегу Киева, а также кое-где на правом. Без электричества осталась часть домов в Деснянском районе. В столице действуют экстренные отключения света.
Также в результате массированного российского обстрела в некоторых городах в Черниговской области, говорится о Нежине и Бахмаче, а также в Славутиче – блэкауты.