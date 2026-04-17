Акцент меняется, – экс-сотрудник СБУ назвал цель массированных обстрелов Украины днем
- Россия уменьшила количество ракетных обстрелов, сосредоточившись на использовании дронов для атак на гражданские объекты в Украине.
- Враг постоянно производит вооружение, но точность дронов оккупантам не столь важна, ведь акцент делается на массированные удары по гражданским городам.
Россия атакует Украину днем, но несколько уменьшила количество ракет. В то же время враг делает акцент на дронах. Они расширяют производство, модернизируют свои БПЛА.
Экс-сотрудник СБУ Иван Ступак озвучил 24 Каналу мнение, что оккупантов не волнует точность беспилотников. Ведь также оккупанты делают ставку на удары по гражданским объектам.
На что враг делает ставку?
Иван Ступак отметил, что Россия постоянно производит свое вооружение. По разным данным, россияне имеют возможность в месяц изготавливать 60 ракет "Искандер". Однако на это влияют различные факторы. В частности, насколько в России есть импортозамещение внутри.
В марте 2026 года Украина ударила по вражескому заводу "Кремний Эл" в Брянске, который является одним из монополистов по изготовлению микроэлектроники для военных нужд, для ПВО, "Искандеров" и так далее.
Кроме того, из-за ситуации на Ближнем Востоке неизвестно, что будет с поставками военных товаров России от Ирана. То, что было накоплено, рано или поздно закончится.
Примерно в июне 2026 года будет известно, есть ли у российских оккупантов проблема с комплектующими. Однако количество ракет в атаках все-таки несколько уменьшилось.
Сейчас ракет было 40. Я не скажу, что это мелочь. К сожалению, мы имеем погибших, раненых, разрушенную инфраструктуру. Но в два с половиной раза количество упало. Они компенсируют дронами, которых есть много. Они расширяют "Елабугу", производство, модернизируют их. Поэтому видим, что акцент меняется на дроны,
– объяснил экс-сотрудник СБУ.
Захватчиков даже не волнует точность БПЛА. Ведь им безразлично, куда они попадут: в военный или гражданский объект. Кроме того, враг и так делает акцент на ударах по гражданским. В частности, это обстрелы Харькова, Днепра, Одессы, Запорожья, Полтавы, Сум и других городов и регионов.
Россия атаковала Украину 17 апреля: что известно?
Ночью 17 апреля враг снова атаковал Украину. Россия запускала 172 ударных БПЛА типов "Шахед", "Гербера", "Италмас" и 1 баллистическую ракету. Примерно 120 – это "Шахеды". Несмотря на работу противовоздушной обороны, к сожалению, произошло попадание баллистической ракеты и по меньшей мере 20 ударных дронов. Также было зафиксировано падение обломков сбитых дронов на 4 локациях.
В частности, под ударами оказалось Днепр, где россияне ударили по транспортному предприятию. Там возник пожар. Серия взрывов также прогремела в Чернигове, где дроны повредили энергообъект.
С вечера 17 апреля Россия атаковала Украину "Шахедами". Объявляли воздушную тревогу, взлетел вражеский МиГ-31К.