Хотели выслужиться перед Путиным, – Олевский предположил, почему Россия возобновила массированные обстрелы

Россия после нескольких месяцев паузы возобновила массированные обстрелы Украины. 2 января враг обстрелял Киев, где повреждения от атаки зафиксированы во многих районах.

В то же время перерыв обстрелов, вероятно, связан с тем, что Кремль пытался уговорить Запад и через него Украину начать переговоры. Такое мнение выразил 24 Каналу оппозиционный журналист, редактор издания The Insider Тимур Олевский, отметив, что поводом для возобновления обстрелов стала ликвидация Украиной вражеского корабля "Новочеркасск" в Феодосии.

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Путин чувствителен к своему рейтингу

Россияне были вынуждены ответить на потерю своего большого десантного корабля с запасом наверняка сдетонировавшего боекомплекта.

Была уничтожена военная цель, а Владимир Путин во время избирательной кампании очень чувствителен к своему рейтингу. К тому же минобороны России, вероятно, хотели выслужиться перед Путиным и показать, что они могут отомстить за потерю столь важной военной цели на глазах у всех россиян.

– предположил оппозиционный журналист.

С ликвидацией "Новочеркасска", по его мнению, связаны дальнейшие события, а именно обстрел территории Украины 29 декабря и ответная атака военных целей в Белгороде – впервые такой понятный и прямой ответ со стороны Украины. А также полеты "Кинжалов" 2 января, закончившиеся фиаско для России, ведь ракеты упали в Воронежской области.

Неизвестно, будут ли на этом фоне продолжаться разговоры о переговорах, но Путину наверняка очень хотелось бы до своего переизбрания в марте сказать, что Россия "откусила" Мелитополь, Бердянск, Донецк и Луганск, и Украину заставили согласиться на это,

– отметил Олевский.

В оккупированном Крыму 26 декабря украинские силы атаковали крылатыми ракетами большой десантный российский корабль "Новочеркасск" . Поскольку после удара по кораблю он мощно детонировал, местные телеграм-каналы сделали предположение, что "Новочеркасск" мог привезти из Ирана партию "Шахедов".

Кроме того, Кремль всеми возможными способами будет раскачивать ситуацию в Украине, чтобы необходимую для защиты страны мобилизацию превратить в политическую акцию. Тогда будет очень трудно отличить вполне справедливые тревоги украинского общества по поводу судьбы своих солдат, детей, мужчин и женщин, которые воюют от фейков, которые будут пытаться использовать россияне.

"Хотя украинцы, наверное, уже научились отличать путинскую пропаганду от собственных политических и общественных целей", – Тимур Олевский.

Что известно об обстрелах Киева 2 января