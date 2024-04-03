Не зависит от количества ракет: полковник запаса ВСУ объяснил тактику массированных обстрелов

У российских оккупантов не было как таковых пауз в массированных обстрелах Украины. Захватчики не имели целеуказаний относительно конкретных целей. Ведь выполнение боевых задач не совсем зависит от количества ракет.

Такое мнение 24 Каналу озвучил полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор, военный эксперт Роман Свитан. Он подчеркнул, что Россия может изготавливать несколько ракет в сутки и работать "с колес".

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"У россиян паузы как таковой не было. У них не было целеуказаний. От количества ракет выполнение боевых задач не совсем линейно зависит. Россия – это страна, которая их производит. Они могут просто работать "с колес", изготавливать за сутки несколько ракет. Примерно 3 – 5 ракет в сутки", – сказал он.

Все зависит от задачи

Роман Свитан отметил, что ракеты у оккупантов не закончатся, пока не будут уничтожены заводы и российская экономика. Поэтому вряд ли именно количество сдерживает россиян от выполнения каких-то атак.

Враг постоянно проводит атаки по Украине, однако они разные по масштабам. Все зависит или от каких-то политических задач, или от целеуказания.

Кроме того, за два года полномасштабного вторжения россияне уничтожили достаточно большое количество украинских объектов.

Поэтому я не связывал бы напрямую с количеством ракет. Все зависит от задачи. Если будет стоять задача, они могут использовать все ракеты, потому что они могут их изготавливать. То есть всю тысячу ракет, которая у них сейчас есть, могут использовать. Нет задач, целей как таковых,

– объяснил военный эксперт.

Ракетные обстрелы: главное