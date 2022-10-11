Может ли Украина сбивать все российские ракеты и какие системы ПВО нам обещают предоставить другие страны

Россияне уже второй день подряд наносят массированные ракетные удары по Украине. Украинские силы ПВО уничтожают большую часть российских ракет.

Об этом 24 каналу рассказал спикер Воздушных сил Юрий Игнат. По его словам, несмотря на успешные поражения враждебных воздушных целей , украинскому ПВО не хватает мощностей.

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Как работают украинские силы ПВО

Ведь покрыть огромную территорию Украины наличными средствами противовоздушной обороны не так просто.

Поэтому работает и авиация, и мобильные огневые группы по ПЗРК не только Воздушных Сил, но и ВСУ и всех сил обороны, включая Национальную гвардию,

– рассказал Игнат.

Он добавил, что украинские защитники сплачиваются, чтобы противодействовать ракетным обстрелам всеми имеющимися средствами.

Украина может получить немецкую систему IRIS-T

В ближайшее время у Украины есть перспектива усилить свое ПВО. В частности, Германия передает Украине системы противовоздушной обороны IRIS-T .

Это очень крутое оружие. Украина первой получит IRIS-T нового поколения с мощным радаром и ракетами. Одна установка имеет сразу 8 заряженных ракет,

– рассказал спикер Воздушных сил.

Он добавил, что, к сожалению, речь идет только о передаче одной батареи, в которую входят 3 установки .

"Эту систему недавно выработали, она одна. Больше нигде их нет", – заметил Игнат.

Преимущества ЗРК NASAMS

Также Украина может получить зенитно-ракетные комплексы NASAMS . Как рассказал Игнат, это мощный норвежский комплекс, имеющий на вооружении 12 стран мира.

Пока норвежский производитель говорит о 2 батареях, которыми сможет нас обеспечить. К нему идут американские ракеты AIM-120 AMRAAM, которые нам могут передать США, – сказал спикер Воздушных сил.

Перспективы обновления украинского ПВО

По его словам, системы IRIS-T и NASAMS дополнят существующую систему ПВО Украины . А в перспективе благодаря военной помощи от партнеров можно будет заменить старые советские образцы новым вооружением.

Еще большая перспектива – это Patriot последнего поколения, которое все хотят иметь. Такие установки позволяют на большом расстоянии качественно уничтожать врага.

– отметил Игнат.

Сколько западных систем нужно Украине

Даже когда Украина получит западные системы противовоздушной обороны, их количество не позволит на 100% покрыть всю территорию нашей страны. Украине нужно гораздо больше таких систем, чем их обещают сейчас.

IRIS-T и NASAMS – это зенитно-ракетные системы, пусковые установки которых могут наносить удары на расстоянии до 40 километров. Это комплексы средней дальности. Будь Patriot, то он бы покрыл расстояние до 150 и более километров,

– сказал спикер Воздушных сил.

Западные системы ПВО работают в едином информационном поле

Он добавил, что IRIS-T, NASAMS и Patriot способны работать в едином информационном поле.

То есть, если команда установки NASAMS видит на радаре до 5 – 10 или еще больше воздушных целей, то эта информация мгновенно передается на другие средства зенитно-ракетных систем. Они все будут видеть единую информационную картину и будут эффективно уничтожать эти цели,

– объяснил Игнат.

Спикер Воздушных сил отметил, что даже российские новейшие системы С-400 не имеют такой функции.

"Когда мы будем иметь такие западные установки, это наше ПВО будет на голову выше российского ", - сказал он.

Как Украине помогают американские ракеты HARM

Сейчас Украина использует американские ракеты HARM , помогающие поражать российские радиолокационные станции. У врага тоже есть аналоги такого оружия.

У России есть Х-31П, Х-58 – советские противолокационные ракеты, которые могут поражать наши РЛС. Однако у нас есть определенные средства противодействия этим ракетам,

– отметил Игнат.

Спикер Воздушных сил добавил, что ракеты HARM, которыми украинские истребители наносят удары фактически каждый день, существенно "проредили" ряды российского ПВО .

Как украинские силы ПВО предотвращают вражеские удары: коротко

Украинские силы противовоздушной обороны эффективно уничтожают российские ракеты и авиацию, которыми атакуют Украину. Утром 11 октября наши военные сбили 18 крылатых ракет россиян .

10 октября Россия нанесла массированный ракетный удар по Украине. Россияне выпустили по украинским городам 84 ракеты. 43 из них обезвредила противовоздушная оборона .

Россия атакует украинские города иранскими дронами-камикадзе. Украинское ПВО успешно сбивает их над морем возле Одессы.

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