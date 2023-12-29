Руины и поиск уцелевших: кадры спасения людей после мощного удара России по дому в Одессе

Одесса 29 декабря в очередной раз оказалась под обстрелом российских террористов. Враг попал в жилые дома мирных жителей. Их эвакуировали экстренные службы, а также патрульные полицейские.

Ранее сообщалось, что в результате атаки на Одессу был поврежден многоэтажный дом. На месте вспыхнул пожар. Впрочем, возгорание удалось быстро ликвидировать.

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Эвакуация людей в Одессе

Первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий рассказал, что на местах попадания работают экстренные службы, в том числе и патрульные полицейские. Они эвакуировали жителей, оказали всю необходимую помощь, регулировали движение для беспрепятственного проезда спецтехники.

Должны быть готовы к разным возможным сценариям вероломства врага. Свет, вода, тепло, инфраструктура, тьма на улицах – мы все это преодолеем вместе и выстоим. Вместе. Это все временное. А воля и свобода – вечны,

– подчеркнул Белошицкий.

Пока известно о гибели 3 человек, в том числе еще 26 – получили ранения в результате попаданий в жилые дома. Под завалами до сих пор могут находиться люди.

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