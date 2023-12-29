Руины и поиск уцелевших: кадры спасения людей после мощного удара России по дому в Одессе
Источник:Алексей Белошицкий
Одесса 29 декабря в очередной раз оказалась под обстрелом российских террористов. Враг попал в жилые дома мирных жителей. Их эвакуировали экстренные службы, а также патрульные полицейские.
Ранее сообщалось, что в результате атаки на Одессу был поврежден многоэтажный дом. На месте вспыхнул пожар. Впрочем, возгорание удалось быстро ликвидировать.
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Эвакуация людей в Одессе
Первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий рассказал, что на местах попадания работают экстренные службы, в том числе и патрульные полицейские. Они эвакуировали жителей, оказали всю необходимую помощь, регулировали движение для беспрепятственного проезда спецтехники.
Должны быть готовы к разным возможным сценариям вероломства врага. Свет, вода, тепло, инфраструктура, тьма на улицах – мы все это преодолеем вместе и выстоим. Вместе. Это все временное. А воля и свобода – вечны,
– подчеркнул Белошицкий.
Пока известно о гибели 3 человек, в том числе еще 26 – получили ранения в результате попаданий в жилые дома. Под завалами до сих пор могут находиться люди.
Массированный обстрел Украины: сколько людей пострадало
- По состоянию на 13:00 29 декабря Национальная полиция зафиксировала 51 вражеский обстрел. Пока в Украине уже 20 погибших и 132 раненых. В Офисе Генпрокурора ранее сообщали о 16 погибших и 97 раненых, среди которых по меньшей мере двое детей – 6 и 8 лет. В Киеве погибли 3 человека, 24 – ранены.
- В Днепре в результате обстрела оккупантами по территории Украины известно о гибели 5 человек, еще 28 получили ранения. Среди погибших – ребенок и полицейский. В Харьковской области погибли 3 человека, 13 граждан ранены. На Запорожье в результате ракетных обстрелов российской армии поврежден многоэтажный дом, АЗС, гаражный кооператив. Шесть человек погибли, 12 получили ранения.
- В то же время в Одесской области известно о двух погибших, 27 раненых в результате попадания в жилые дома. Под завалами до сих пор могут находиться люди. Во Львовской области повреждены многоквартирные дома, гражданская инфраструктура, 13 жилых домов, здания 2 учебных заведений, а также транспортные средства. Сейчас известно, что 1 человек погиб, 24 – получили ранения.