На подготовку достаточно 4 дня: в Воздушных силах рассказали о вероятности повторения атаки

Российские захватчики утром 2 января совершили массированный ракетный обстрел по территории Украины. В результате вражеской атаки пострадала гражданская инфраструктура в Киеве и Харькове, есть погибшие и раненые. В Воздушных силах ответили, существует ли вероятность повторного нападения.

В частности, российская армия значительно снизила использование ракет типа "Калибр" при обстрелах территории нашего государства. Об этом в эфире телеканала "КИЕВ24" рассказал спикер Воздушных сил Юрий Игнат, пишет 24 Канал.

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Вероятность повторной воздушной атаки

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Юрий Игнат отметил, что россияне заранее программируют и направляют ракеты, которыми обстреливают Украину. По его словам, они настраивают маршрут заблаговременно, что позволяет оккупантам нанести повторную воздушную атаку в ближайшее время.

Игнат также добавил, что россияне способны обеспечить самолеты необходимыми техническими средствами, однако могут иметь проблемы с ракетами.

Для подготовки 4 дня достаточно, если у них есть определенные шаблоны. Ракета программируется, забивается ее маршрут, где ей повернуть направо, где повернуть налево, а где опуститься и выйти на удар. Это технологическое изделие, оно программируется специалистами, поэтому, думаю, у них есть возможности,

– рассказал спикер.

Он также подчеркнул, что оккупанты переходят к неприкосновенному запасу вооружения. Игнат рассказал, что в последнее время россияне обычно используют ракеты типа "Х" воздушного базирования, а вот "Калибры" они применяют реже.

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