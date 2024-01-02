На подготовку достаточно 4 дня: в Воздушных силах рассказали о вероятности повторения атаки
Российские захватчики утром 2 января совершили массированный ракетный обстрел по территории Украины. В результате вражеской атаки пострадала гражданская инфраструктура в Киеве и Харькове, есть погибшие и раненые. В Воздушных силах ответили, существует ли вероятность повторного нападения.
В частности, российская армия значительно снизила использование ракет типа "Калибр" при обстрелах территории нашего государства. Об этом в эфире телеканала "КИЕВ24" рассказал спикер Воздушных сил Юрий Игнат, пишет 24 Канал.
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Вероятность повторной воздушной атакиОбратите внимание! Оперативные детали вражеской атаки – в нашем телеграме.
Юрий Игнат отметил, что россияне заранее программируют и направляют ракеты, которыми обстреливают Украину. По его словам, они настраивают маршрут заблаговременно, что позволяет оккупантам нанести повторную воздушную атаку в ближайшее время.
Игнат также добавил, что россияне способны обеспечить самолеты необходимыми техническими средствами, однако могут иметь проблемы с ракетами.
Для подготовки 4 дня достаточно, если у них есть определенные шаблоны. Ракета программируется, забивается ее маршрут, где ей повернуть направо, где повернуть налево, а где опуститься и выйти на удар. Это технологическое изделие, оно программируется специалистами, поэтому, думаю, у них есть возможности,
– рассказал спикер.
Он также подчеркнул, что оккупанты переходят к неприкосновенному запасу вооружения. Игнат рассказал, что в последнее время россияне обычно используют ракеты типа "Х" воздушного базирования, а вот "Калибры" они применяют реже.
Массированный обстрел России по территории Украины: последние новости
- Российские захватчики 2 января нанесли массированный ракетный удар по Украине. Воздушные силы ВСУ объясняли, что Россия подняла в небо 16 стратегических бомбардировщиков Ту-95МС. В результате вражеских обстрелов в Харькове вспыхнули пожары и повреждены гражданские здания.
- В Харьковской областной прокуратуре сказали, что количество раненых в результате вражеской атаки увеличилось до 52 человек, из них – 6 детей. Кроме того, Олег Синегубов также сообщил, что в результате вражеских ракетных ударов по центру Харькова погибла 91-летняя женщина. Пока продолжают выяснять детали. В настоящее время информация о жертвах и пострадавших в городе обновляется.
- В результате ракетных обстрелов 2 января в Киеве в Соломянском районе загорелась многоэтажка. Люди застряли на этажах. Как рассказал спикер КГВА Михаил Шаманов, в Деснянском районе загорелся супермаркет, а в Дарницком – повреждены нежилые помещения. В Голосеевском районе обломки ракет упали на открытую территорию. В Печерском также зафиксировали падение обломков на крышу девятиэтажки и еще одного многоэтажного дома.
- В то же время в Оболонском районе Киева произошло возгорание жилого дома. Падение обломков на жилую застройку также было зафиксировано и в Святошинском районе. В Подольском был пожар на территории рынка. Также там повредило газовую трубу и горели 6 автомобилей. В Шевченковском районе также упали обломки. Сейчас детали выясняют.