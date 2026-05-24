Об этом в интервью 24 Каналу объяснил полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор, военный эксперт Роман Свитан, подчеркнув, что наибольшая опасность "Орешника" кроется тогда, когда он предусматривает наличие "ядерки".

Военный эксперт не исключает, что российский "Орешник" мог отклониться от заданной цели. Он уточнил, что во время удара кинетическая энергия переходит в тепловую, происходит взрыв, но он не настолько мощный, как, например, в случае удара "Искандером".

России хочется похвастаться не столько перед европейцами, как перед своими же россиянами. Ей надо было понадувать щеки, потому что она сейчас в тяжелом положении, особенно после Туапсе. Поэтому пытается создать такой фон внутри страны благодаря этим "Орешникам",

– считает Свитан.

Сегодня, по его словам, стоит акцентировать внимание не столько на "Орешнике", как на том, что российская атака была сосредоточена на одной локации – на столице. Враг направил по Киеву более 600 БпЛА и почти не использовал дроны-имитаторы.

"Россияне нацелили почти все ударные дроны. Уже есть карта, где видно, откуда и куда что летело. Аэробалистика пошла на Хмельницкую область, вероятно, что пытались добраться до инфраструктурных объектов, аэродромов. Применили "Искандеры", "Калибры", под вопросом Х-101. То есть отработали массированную атаку в одну точку, на одну площадь", – озвучил Свитан.

Полковник запаса ВСУ заметил, что противник стремился проломить коэффициент насыщения киевской ПВО. По его словам, врагу удалось это сделать. Он добавил, что это стало возможным благодаря количеству использованных им средств поражения.

Обстрел Киева: какое оружие задействовала Россия?

Напомним, в Воздушных силах отчитались, что Россия во время комбинированного удара по Украине, выбрав главным направлением Киев, использовала 690 средств воздушного нападения: 90 ракет и 600 беспилотников. Среди примененных дронов зафиксированы следующие типы: "Шахед", "Гербера", "Италмас", барражирующие боеприпасы "Бандероль". Россияне нацелили также "Орешник", 2 аэробаллистические ракеты "Кинжал", 3 противокорабельные ракеты "Циркон", 30 баллистических ракет "Искандер-М" и более 50 крылатых ракет Х-101/Искандер-К/Калибр.

Начальник управления коммуникаций Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат подтвердил, что Россия синхронизировала запуски ракет, преследуя цель перегрузить украинскую противовоздушную оборону. Он добавил, что оккупанты запускали ракеты по разным направлениям таким образом, чтобы эти средства поражения попадали в воздушное пространство Украины почти в одно время.