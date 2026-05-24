Про це в інтерв'ю 24 Каналу пояснив полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор, військовий експерт Роман Світан, підкресливши, що найбільша небезпека "Орешника" криється тоді, коли він передбачає наявність "ядерки".

Масований обстріл України: Росія націлилась в одну точку

Військовий експерт не виключає, що російський "Орешник" міг відхилитися від заданої цілі. Він уточнив, що під час удару кінетична енергія переходить в теплову, відбувається вибух, але він не настільки потужний, як, наприклад, в разі удару "Іскандером".

Росії хочеться похизуватися не стільки під європейцями, як перед своїми ж росіянами. Їй треба було понадувати щоки, бо вона зараз у важкому становищі, особливо після Туапсе. Тому намагається створити такий фон всередині країни завдяки цим "Орешникам",

– вважає Світан.

Особливості комбінованого удару по Україні: дивіться відео

Сьогодні, з його слів, варто акцентувати увагу не стільки на "Орешнику", як на тому, що російська атака була зосереджена на одній локації – на столиці. Ворог спрямував по Києву понад 600 БпЛА і майже не використав дрони-імітатори.

"Росіяни націлили майже всі ударні дрони. Вже є мапа, де видно, звідки й куди що летіло. Аеробалістика пішла на Хмельницьку область, ймовірно, що намагались дістатися до інфраструктурних об'єктів, аеродромів. Застосували "Іскандери", "Калібри", під питанням Х-101. Тобто відпрацювали масовану атаку в одну точку, на одну площу", – озвучив Світан.

Полковник запасу ЗСУ зауважив, що противник прагнув проломити коефіцієнт насичення київської ППО. З його слів, ворогу вдалося це зробити. Він додав, що це стало можливим завдяки кількості використаних ним засобів ураження.

Обстріл Києва: яку зброю задіяла Росія?

Нагадаємо, в Повітряних силах прозвітували, що Росія під час комбінованого удару по Україні, обравши головним напрямком Київ, використала 690 засобів повітряного нападу: 90 ракет і 600 безпілотників. Серед застосованих дронів зафіксовані такі типи: "Шахед", "Гербера", "Італмас", баражуючі боєприпаси "Бандероль". Росіяни націлили також "Орешник", 2 аеробалістичні ракети "Кинджал", 3 протикорабельні ракети "Циркон», 30 балістичних ракет "Іскандер-М" та понад 50 крилатих ракет Х-101/Іскандер-К/Калібр.

Начальник управління комунікацій Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат підтвердив, що Росія синхронізувала запуски ракет, маючи на меті перевантажити українську протиповітряну оборону. Він додав, що окупанти запускали ракети з різних напрямків таким чином, аби ці засоби ураження потрапляли у повітряний простір України майже в один час.