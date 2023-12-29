Один из домов могут снести: какой была атака на Одессу

Россия совершила массированную атаку по украинским городам. В Одессе вечером 28 декабря "Шахед" прилетел в многоэтажку. Утром 29 декабря были ракетные обстрелы. Есть попадание в ЖК "Люксембург" на улице Средней. Там были уничтожены несколько квартир.

За это время в Одессе есть трое погибших, один погибший был обнаружен в трехэтажном старом доме. Об этом 24 Каналу рассказал депутат Одесского городского совета Петр Обухов.

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"Трехэтажный старый дом. Еще разбирают завалы, там могут быть еще люди. Работают пожарные. Вообще есть вопрос, выстоит ли этот дом, потому что там повреждены колонны. Не нужно ли будет его сносить, упадет ли он – мы ждем ответа специалистов", – заметил он.

Кроме того, было попадание возле лицея, прямо в пустырь, но в школе выбиты окна. Есть попадание прямо в бюветный комплекс, в скважину бювета.

Укрытие в образовательных учреждениях Одессы

Петр Обухов подчеркнул, что абсолютно все образовательные учреждения Одессы соблюдают правила безопасности и спускаются в укрытие. Работать могут только школы, где обустроены хранилища.

У нас работают только те учебные заведения, у которых есть хранилища. Эта работа продолжается. Я знаю, что в январе откроется еще несколько школ, в которых закончат строить хранилища. Поэтому школа – это безопасное место,

– подчеркнул депутат.

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