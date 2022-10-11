Какую цель преследует враг, одновременно нанося удары по всей Украине: ответ Воздушных сил
Источник:"РБК-Украина"
Россия второй день терроризирует украинские города ракетными ударами. Накануне враг выпустил десятки ракет по критической инфраструктуре и жилым объектам. Зачем Россия наносит удар сразу по всей Украине – читайте объяснения в статье.
Спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат объяснил, что россияне не просто так запускают по одной цели несколько ракет. Они хотят нанести большее поражение .
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По его словам, электростанция, по которой бьют – это огромный объект, и одной ракеты там явно недостаточно.
Поэтому россияне выпускают их несколько – две, три, четыре ракеты. Одна группа ракет может изменить свой курс и лететь налево, другая – направо, зайти с запада города или с востока, или север-юг, чтобы максимально обмануть наше ПВО, и таким образом рассредоточить наше внимание,
– объяснил Игнат.
Он добавил, что параллельно россияне еще могут запускать БПЛА, которые тоже отвлекают внимание.
По его мнению, каждая воюющая сторона хочет перехитрить врага. И россияне задействуют все имеющиеся средства. "К тому же это не просто ракеты, а ракеты разных типов – баллистические ракеты "Искандер", крылатые и плюс БПЛА. И все это летит с разных сторон", – отметил представитель Воздушных сил.
Какова цель вчерашней одновременной массированной атаки
Игнат подчеркнул, что во время массированной атаки 10 октября Россия использовала дальнобойные ракеты, а это высокоточное оружие, которое летит точно, далеко и стоит очень дорого.
"Россияне не бьют ими по войскам, потому что очень дорого. Да и банально не хватит ракет, у них уже есть определенная нехватка. Россиянам не удалось сломать украинскую армию, поэтому такими обстрелами они хотят запугать народ, посеять панику", – считает он.
По его мнению, панические настроения в обществе – это то, что сегодня нужно оккупантам. Поэтому они будут пытаться избивать по энергетике страны. От электричества зависит остальные услуги – и вода, и тепло и т.д.
Юрий Игнат отметил, что именно это является целью россиян, которую они могли бы заготовить немного позже, дождавшись более холодной погоды. "Но решили сейчас, очевидно, из-за Крымского моста. И, это, возможно, не в последний раз, когда они так делают", – ответил он.
Новые детали обстрелов 10 октября – смотрите видео Зеленского
Какие ключевые цели массированных обстрелов 10 октября? Спикер Воздушных сил ВСУ подчеркнул, что в большинстве своем целями были – объекты энергетической инфраструктуры.
В Киеве были также атаки пешеходного моста с аркой Дружбы народов и удары по центру столицы. Но это было сделано показательно, ключевое – энергетика, чтобы посеять панику, – считает Игнат.
Массированная атака на Украину 10 октября
- Утром в 08:30 "прилетело" в столицу. Ракеты попали в Шевченковский и Соломенский районы города Киева, эту информацию подтвердили местные власти. Впоследствии враг атаковал другие районы столицы – пострадала гражданская инфраструктура. Также есть жертвы среди мирного населения.
- Во время воздушной тревоги около 9 часов раздались взрывы в Хмельницком, Житомире и Тернополе. Местные власти сообщили, что работает ПВО.
- Впоследствии стало известно о взрывах в других регионах Украины, в частности, во Львове, Кременчуге, Кривом Роге, Одессе, Харькове, Конотопе и других городах. Подробно читайте в материале 24 канала.
- Украинские власти сразу отреагировали на ситуацию. Президент Владимир Зеленский заявил, что россияне атакуют электросети и хотят уничтожить украинцев; а глава МИД Кулеба сообщил, что возвращается с турне по Африке, чтобы связаться с международными партнерами по ситуации.