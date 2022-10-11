Какую цель преследует враг, одновременно нанося удары по всей Украине: ответ Воздушных сил

Россия второй день терроризирует украинские города ракетными ударами. Накануне враг выпустил десятки ракет по критической инфраструктуре и жилым объектам. Зачем Россия наносит удар сразу по всей Украине – читайте объяснения в статье.

Спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат объяснил, что россияне не просто так запускают по одной цели несколько ракет. Они хотят нанести большее поражение .

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По его словам, электростанция, по которой бьют – это огромный объект, и одной ракеты там явно недостаточно.

Поэтому россияне выпускают их несколько – две, три, четыре ракеты. Одна группа ракет может изменить свой курс и лететь налево, другая – направо, зайти с запада города или с востока, или север-юг, чтобы максимально обмануть наше ПВО, и таким образом рассредоточить наше внимание,

– объяснил Игнат.

Он добавил, что параллельно россияне еще могут запускать БПЛА, которые тоже отвлекают внимание.

По его мнению, каждая воюющая сторона хочет перехитрить врага. И россияне задействуют все имеющиеся средства. "К тому же это не просто ракеты, а ракеты разных типов – баллистические ракеты "Искандер", крылатые и плюс БПЛА. И все это летит с разных сторон", – отметил представитель Воздушных сил.

Какова цель вчерашней одновременной массированной атаки

Игнат подчеркнул, что во время массированной атаки 10 октября Россия использовала дальнобойные ракеты, а это высокоточное оружие, которое летит точно, далеко и стоит очень дорого.

"Россияне не бьют ими по войскам, потому что очень дорого. Да и банально не хватит ракет, у них уже есть определенная нехватка. Россиянам не удалось сломать украинскую армию, поэтому такими обстрелами они хотят запугать народ, посеять панику", – считает он.

По его мнению, панические настроения в обществе – это то, что сегодня нужно оккупантам. Поэтому они будут пытаться избивать по энергетике страны. От электричества зависит остальные услуги – и вода, и тепло и т.д.

Юрий Игнат отметил, что именно это является целью россиян, которую они могли бы заготовить немного позже, дождавшись более холодной погоды. "Но решили сейчас, очевидно, из-за Крымского моста. И, это, возможно, не в последний раз, когда они так делают", – ответил он.

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Какие ключевые цели массированных обстрелов 10 октября? Спикер Воздушных сил ВСУ подчеркнул, что в большинстве своем целями были – объекты энергетической инфраструктуры.

В Киеве были также атаки пешеходного моста с аркой Дружбы народов и удары по центру столицы. Но это было сделано показательно, ключевое – энергетика, чтобы посеять панику, – считает Игнат.

Массированная атака на Украину 10 октября