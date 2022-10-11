Есть серьезные разрушения: Днепропетровская область после атаки россиян осталась без света
Источник:Днепропетровская ОВА
Российские военные во вторник, 11 октября, снова нанесли удар по Днепропетровской области. Оккупанты ударили по энергетической инфраструктуре.
Глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко рассказал, что оккупанты ударили ракетами по энергетической инфраструктуре в Павлоградском и Каменском районах. В результате обстрелов есть серьезные разрушения.
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В Днепропетровской области вводят режим экономии света
Сообщается, что после ракетных обстрелов многие населенные пункты остались без света.
К работе приступили все службы. Спасатели ликвидируют последствия прилетов. Энергетики восстанавливают оборудование и удерживают работу системы,
– рассказал Резниченко.
Он также сообщил, что в Днепропетровской области вводится режим тотальной экономии электроэнергии, "чтобы могли работать больницы, транспорт и другая важная социальная инфраструктура".
Резниченко призвал жителей Днепропетровщины экономить электричество.
Свет могут отключить и в Запорожской области
Глава Днепропетровского облсовета Николай Лукашук сообщил, что из-за прилета вражеской ракеты существенно повреждена одна из высоковольтных подстанций области.
Изуродованы автотрансформаторы и резервные линии электроснабжения. Сколько времени займет восстановление оборудования – сказать трудно,
– рассказал Лукашук.
По его словам, во время пиковых нагрузок высока вероятность отключения от электроэнергии более 20% территории Днепропетровщины. Возможны перебои в работе объектов критической инфраструктуры Запорожской области.
Отметим, что масштабная воздушная тревога 11 октября продолжалась более 5 часов. Около 9:30 появилась информация о взрывах в Кривом Роге. Впоследствии глава военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул сообщил, что взрыв, который слышали жители города, – это работа ПВО.
Кроме того, российские военные всю ночь 12 октября обстреливали Днепропетровскую область. Под удар попали 3 района – Никопольский, Синельниковский и Криворожский.
Враг обстреливал регион из "Градов", "Ураганов", "Торнадо-С" и тяжелой артиллерии. По предварительным данным, обошлось без жертв.
Россия атаковала объекты энергетики
- Оккупанты второй день подряд массово обстреливают украинские города. Целью оккупантов являются критическая инфраструктура и гражданские объекты.
- Утром россияне дронами-камикадзе нанесли удар по Ладыжинской ТЭС Винницкой области. Впоследствии оккупанты нанесли повторный удар по Ладыжинской ТЭС. В момент обстрела на месте работали спасатели. Пострадали 6 человек.
- Также взрывы во время масштабной воздушной тревоги прогремели во Львове. Глава Львовской ОВА Максим Козицкий сообщил, что во Львовской области прогремело 3 взрыва на двух объектах энергетики. Информация о пострадавших пока не поступала.
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