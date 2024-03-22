Массированный удар по Украине: ЗАЭС на грани блэкаута, движение на Днепровской ГЭС ограничено

Россия 22 марта массированно бьет по Украине ракетами. В частности, это самая масштабная атака на энергетику за последнее время.

Запорожская АЭС снова на грани блэкаута. Также ограничено движение на Днепровской ГЭС, Кстати, в сети пишут о возможном попадании по дамбе. Однако, официального подтверждения пока нет. Что уже известно, передает 24 Канал.

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ЗАЭС в очередной раз на грани блэкаута

Кстати, оперативные детали вражеской атаки – в нашем телеграме

Энергоатом сообщил, что в 05:10 22 марта во время масштабной ракетной атаки на Украину отключилась внешняя воздушная линия ВЛ-750кВ "Днепровская". Она соединяет временно оккупированную Запорожскую АЭС с объединенной энергосистемой Украины.

Сейчас крупнейшая в Европе атомная электростанция соединена с украинской энергосистемой только линией электропередачи ВЛ-330кВ "Запорожская ТЭС – Ферросплавная". Лишь недавно наши энергетики отремонтировали эту линию. Она не работала в течение длительного времени из-за повреждения в результате очередного российского обстрела.

Такая ситуация крайне опасна и грозит наступлением аварийной ситуации. Если отключится последняя линия связи с отечественной энергосетью, ЗАЭС окажется в очередном блэкауте, что является тяжелым нарушением условий безопасной эксплуатации станции,

– отметил глава Энергоатома Петр Котин.

Также он в очередной раз отметил, что Запорожская АЭС должна немедленно перейти под полный контроль Украины, ее законного оператора – Энергоатома, а Россия должна вывести со станции своих военных и технику.

Россия могла ударить по Днепровской ГЭС

. С начала российской оккупации Запорожская АЭС уже пережила 8 полных блэкаутов и 1 частичный – с запуском аварийных дизель-генераторов и систем безопасности. Энергоатом отметил, что в случае их отказа это грозит развитием ядерной и радиационной аварии.

В сети пишут о возможном вражеском попадании ракетой по дамбе Днепровской ГЭС. Однако, официального подтверждения пока нет.

Интересно, что 21 марта российские пропагандисты распространяли информацию о якобы "подготовке подрыва дамбы ГЭС в Запорожье". Как и с Каховской ГЭС, которую российские террористы взорвали 6 июня 2023 года, снова пытались обвинить Украину.

В 06:23 патрульная полиция Запорожской области сообщила, что движение по автодорожному переезду плотина Днепровской ГЭС полностью ограничено.

Движение осуществляется через Арочный мост о. Хортица (улица Сергея Тюленина – Сечи – Таганская). А также, через Новые мосты и Хортицкий район. Учитывайте эту информацию при планировании своего маршрута,

– отметили полицейские.

Также призвали следить за обновлением информации о возобновлении движения.

Самая масштабная атака на украинскую энергетику за последнее время

Герман Галущенко заявил, что сейчас агрессор осуществляет самую масштабную атаку на украинскую энергетику за последнее время.

Цель – не просто повредить, а попытаться снова, как и в прошлом году, вызвать масштабный сбой в работе энергосистемы страны,

– подчеркнул министр энергетики.

Уточнил, что, к сожалению, есть попадания и повреждения объектов генерации, системы передачи и распределения электроэнергии в различных областях. Кроме этого, из-за обстрела обесточена одна из линий электропередачи, питающая ЗАЭС.

В части регионов есть перебои со светом. Энергетики уже работают над восстановлением. Делают все возможное, чтобы как можно быстрее вернуть людям свет.

"Врагу нас не запугать и не сломать. Мы доказали это в прошлом году, докажем и сейчас", – подчеркнул Галущенко.