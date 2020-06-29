Примерно сто людей собрались 28 июня возле небольшого источника у Раковца на Львовщине. Воду в нем считают целебной. Люди заходили в источник, умывали водой из него лицо. Все находились без защитных масок и не соблюдали социальную дистанцию.

Массовое купание в источнике на Львовщине устроили 28 июня. Видео оттуда опубликовал в фейсбуке львовянин Виктор Католик.

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На видео заметно, что в то же время в источнике собрались примерно сто людей. Они ходили босиком в воде, а также омывали ею лицо.

Защитные маски люди не использовали, а норм социальной дистанции не придерживались.

Важно! На Львовщине во время карантина запрещено собираться группами более 10 человек. За нарушение ограничений предусмотрен штраф в размере 17 тысяч гривен.

Массовые купания в источнике на Львовщине: смотрите видео

Что известно об источнике у Раковца? Его считают целебным. Для того, чтобы оздоровиться от болезней, нужно пройти в воде 12 кругов.

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