На Львовщине в источнике устроили массовое купание: видео
Примерно сто людей собрались 28 июня возле небольшого источника у Раковца на Львовщине. Воду в нем считают целебной. Люди заходили в источник, умывали водой из него лицо. Все находились без защитных масок и не соблюдали социальную дистанцию.
Массовое купание в источнике на Львовщине устроили 28 июня. Видео оттуда опубликовал в фейсбуке львовянин Виктор Католик.
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На видео заметно, что в то же время в источнике собрались примерно сто людей. Они ходили босиком в воде, а также омывали ею лицо.
Защитные маски люди не использовали, а норм социальной дистанции не придерживались.
Массовые купания в источнике на Львовщине: смотрите видео
Что известно об источнике у Раковца?Его считают целебным. Для того, чтобы оздоровиться от болезней, нужно пройти в воде 12 кругов.
Коронавирус на Львовщине: основное
- Область возглавила антирейтинг в Украине с наибольшим количеством подтвержденных случаев заражения коронавирусом.
- По состоянию на 29 июня там зафиксировали 5 292 случаев заражения COVID-19. За последние сутки – 115 новых.
- Львовщина пока не готова к послаблениям карантина.